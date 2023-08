Zaglądamy do warszawskich centrów handlowych przyjaznych dla psiaków. Zakupy w towarzystwie czworonogów można zrobić m.in. w Złotych Tarasach, Placu Unii i Factory Ursus. Gdzie jeszcze?

W kilkunastu galeriach w Warszawie klienci mogą robić zakupy w towarzystwie pupili.

Psy klientów warszawskich galerii muszą być pod stałą opieką właścicieli i na smyczy, ale za to mogą towarzyszyć im nawet w dłuższym shoppingu.

Aby zadbać o komfort wszystkich klientów, galerie regulują obecność psiaków w częściach wspólnych.

Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują w stołecznych galeriach.

Złote tarasy

Klienci tej galerii w samym centrum Warszawy mogą wchodzić do galerii z pupilami. Zgodnie z regulaminem właściciele psiaków muszą mieć dla nich kaganiec i smycz. Centrum Złote Tarasy jest także przyjazne psom przewodnikom/psom asystującym. Wstęp z psami do poszczególnych lokali handlowych i usługowych na terenie Centrum ograniczony jest odrębnymi regulaminami każdego z nich. Takie same reguły obowiązują w Galerii Wileńskiej.

Po korytarzach Złotych Trasów mogą spacerować psiaki. Fot. mat. pras.

Złote Tarasy znajdują w sercu Warszawy, w sąsiedztwie Dworca Warszawa Centralna, Pałacu Kultury i Nauki i hotelu Intercontinental. Klienci galerii mogą wybierać spośród ponad 200 sklepów, 40 restauracji oraz 8 sal Multikina. Najemcami obiektu są: Van Graaf, Zara, H&M, Empik, Reserved, Victoria's Secret, Sephora, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Cropp, Sinsay, House, Media Markt i Calypso. Obiekt ma 66 tys. mkw. powierzchni handlowej. oraz parking na nieco ponad 1,5 miejsc.

Westfield Arkadia

Klienci Westfield Arkadia z pupilami mogą swobodnie korzystać z części wspólnych. Psy muszą być odpowiednio zabezpieczonymi i trzymanymi na smyczy. Dopuszczalne jest również przebywanie na terenie części wspólnych z małymi zwierzętami domowymi w dostosowanych do tego celu klatkach/torbach transportowych.

Shopping z psiakami w Warszawie. Fot. mat. pras.

Westfield Arkadia w Warszawie na 117 tysiącach mkw. powierzchni handlowej oferuje około 240 lokali. W otwartym w 2004 roku obiekcie działa wiele flagowych sklepów światowych marek. Klienci znajdą tu m.in. salony: Victoria’s Secret, Peek&Cloppenburg, Sephora, Douglas, Zara, H&M, Huawei, Xiaomi, Rituals, Lego.

Plac Unii

Zakupowicze odwiedzający Plac Unii nie muszą rezygnować z towarzystwa czworonogów. Do pasażu handlowego mogą wchodzić psiaki z opiekunami.

Plac Unii w Warszawie. fot. mat. pras.

Plac Unii to pasaż handlowo-usługowy zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, u zbiegu ulic Puławskiej, Boya- Żeleńskiego i Waryńskiego. Na kierowców czeka 500 miejsc na wygodnym podziemnym parkingu. Najemcami obiektu są m.in. cukiernia Sowa, Rossmann, Douglas, Duka, Empik, Hebe, ING, Smyk, Vistula i H&M.

Hala Koszyki

Hala Koszyki także jest obiektem przyjaznym psom. Wprowadzając psa do obiektu należy zachować względy higieniczne, bezpieczeństwa wobec innych użytkowników obiektu i mieć pełną kontrolę nad zwierzęciem. Psy mogą zostać wprowadzone do Hali Koszyki jedynie w kagańcu i na smyczy

Hala Koszy wpuszcza do siebie psiaki. Fot. mat. pras

Galeria Północna

Galeria Północna ściąga przede wszystkim mieszkańców Białołęki, ale także Jabłonny czy Legionowa. Bez ograniczeń w galerii mogą przebywać psy asystujące. Pozostałe zwierzęta muszą być pod stałym nadzorem opiekunów w specjalnym transporterze. Psy muszą być prowadzone na smyczy, a większe także w kagańcu.

Galeria Północna ma miejsce dla czworonogów. Fot. mat. pras.

Galeria Północna to wielkopowierzchniowe centrum handlowe na warszawskim Tarchominie. Obiekt ma ogród na dachu i tężnię solankową. W Galerii Północnej działają takie sklepy jak: 4F, 50style, Apart, Carrefour, CCC, Bytom, Cropp, Dealz, Deichmann, Empik, H&M, Half Price czy Hebe.

Galeria Młociny

Klienci z psami mogą korzystać z części wspólnych. Sklepy do których można wchodzić z pupilami są oznaczone naklejkami. Dodatkowo galeria na swojej stronie internetowej ma przygotowaną listę ze sklepami dostępnymi dla psiaków.

Galeria Młociny powstała przy ostatniej stacji i linii metra i północnym węźle komunikacyjnym. fot. mat. pras.

Galeria Młociny działa od 2019 roku w Warszawie. Inwestorzy obiektu to EPP i Echo Investment. Galeria ma 75 tys. mkw. powierzchni GLA, 2 tys. miejsc postojowych dla klientów i 220 sklepów. Najemcami obiektu są m.in.: H&M, Van Graaf, Zara, TKMaxx, Primark,C&A i Media Markt. EPP zarządza 29 centrami handlowymi i sześcioma projektami biurowymi.

Fabryka Norblina

Zwierzęta w Fabryce Norblina muszą być trzymane przez klientów na smyczy nie dłuższej niż 1,5 metra, w transporterach lub na rękach; ograniczenie to nie dotyczy psów przewodników.

Shopping z psiakami w Warszawie. Fot. mat. pras.

Fabryka Norblina to historyczna zabudowa, w którą wkomponowana została nowoczesna architektura. Dla gości Fabryki Norblina dostępne są koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: autorskie kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar oraz największa w stolicy strefa gastronomiczna - Food Town. W kompleksie działa również Muzeum Fabryki Norblina, które upamiętania ponad 200-letnią historię tego miejsca.

Wola Park

W Wola Parku wszystkie, prawie – poza psami ras figurujących w wykazie ras agresywnych. Klienci z psem prowadzonym na smyczy mogą poruszać się po pasażach oraz wchodzić do sklepów, które oznaczone są specjalną naklejką „Jesteście mile widziani. Psyjaciele w Wola Parku”.

Wola Park jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców zachodniej Warszawy. fot. mat. pras.

Wola Park to miejsce zakupów, spotkań i rozrywki dla całej rodziny. Ma ponad 200 sklepów i punktów usługowych na 77,5 tys. mkw. Wśród marek dostępnych w Wola Parku znajdują się Auchan, Castorama, Zara, H&M, Reserved, Mango, TK Maxx i Toys”R”Us. W Wola Parku mieści się też kino, klub fitness, plac zabaw i szkoła tańca. Obiekt ma 25 restauracji i kawiarni. Dodatkowym udogodnieniem jest bezpłatny parking na 3 tys. miejsc i stacja benzynowa.

Factory

W dwóch warszawskich obiektach Factory klienci również mogą przychodzić na zakupy z pupilami. Obiekt reguluje dostęp do części wspólnych w towarzystwie czworonogów.

Dodatkowo w Factory Ursus zakupy z pupilami są dostępne w sklepach: 4F, Adidas, Alpine Pro, Asics, Bagatelle, Big Star, Brand Collection, Brand Collection for Ladies, By Insomnia, Bytom, Change Lingerie, Crocs, Cross Jeans, Desigual, Ecco, Empik, Essa Trends, Etam, Franco Feruzzi Leger, Gant, Geox, Giacomo Conti, Guess, Italian Fashion, Kazar Studio, Kubenz, Kulig, Lacoste, Lancerto, Lee Cooper, Lee Wrangler, Levi's, Lindt, Liu Jo, Marc O'Polo, Mastersport, Medicine, Mountain Warehouse, Mustang, Nike, Olsen, Only, Outly, Pako Lorente, Pepe Jeans, Pierre Cardin, Pinko, Puma, Regatta, Rossmann, Skechers, Soul, Symbiosis, Tchibo, Tefal, Time Trend, Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Trespass, Umbro / Lotto, Under Armour, Unisono, Vans, Venezia, Vistula, Volcano, W.Kruk, Willsoor, YES, Ziaja oraz lokal gastronomiczny Sphinx.

foto_factory_ursus.jpg

A w Factory Annopol sklepy umożliwiające zakupy z psiakami to: Asics, Boxeur Des Rues, Brand Collection/Pierre Cardin , Bytom, Calvin Klein, Dajar, Drogeria Spa, Franco Feruzzi, Grycan, Helly Hansen, Inmedio, Jack Wolfskin, Lacoste, Lee Cooper, Marc O'Polo, Molton, Mustang, Nike, Only, Outly, Puccini, Quiksilver, Reebok, Samsonite, Tefal, Triumph, Volcano, YES, Ziaja dla Ciebie.

Blue City

Centrum jest przyjazne zwierzętom – psy mogą być wprowadzane na teren Blue City. Wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy większych ras muszą mieć także założony kaganiec. Za posprzątanie nieczystości pozostawionych przez zwierzę odpowiada właściciel.

Blue City, galeria położona na warszawskiej Ochocie, niedaleko dworca Warszawa Zachodnia. fot. mat. pras.

