Galeria Północna w Warszawie oraz Galeria Jurajska w Częstochowie zabiegają o umacnianie pozycji na lokalnych rynkach. Mają im to zapewnić m.in. nowe inwestycje i marki.

Galerie GTC stawiają na inwestycji czerpiące z rynkowych trendów, a także zmian, jakie zachodzą w ofertach.

Galeria Jurajska w Częstochowie wprowadza do oferty lokalne marki.

Północna stworzyła zewnętrzne place zabaw oraz strefę kids w galerii.

Tylko w ostatnich 3 latach w galerii zrealizowano aż 17 dużych inwestycji związanych z infrastrukturą oraz przestrzeniami dla klientów, w znacznej mierze opartych na idei „Trzeciego miejsca”. Centrum zainwestowało m.in. w unikalny na warszawskim rynku retail ogród na dachu, który ma aż 5 tys. m kw. Można w nim znaleźć np. jedyną na świecie tężnię solankową działającą w galerii, murale, w tym 3D, a także zielone strefy relaksu z bioróżnorodną roślinnością i atrakcjami dla dzieci.

Oprócz tego Północna stworzyła zewnętrzne place zabaw oraz strefę kids w galerii. Zyskała także gastronomia. W obiekcie powstał tzw. mały food court, a wzdłuż jednej z ulic utworzono ogródki restauracyjne. Sezonowo uruchomiono też 2 punkty gastronomiczne w ogrodzie na dachu. Dodatkowo otwarto CoWork Cafe – przestrzeń dla klientów umożliwiającą pracę poza biurem. Zmotoryzowani zyskali natomiast dodatkowy parking zewnętrzny.

Zmiany, jakie dzięki inwestycjom zachodzą w przestrzeni Północnej, są spektakularne, a to dopiero początek. W odpowiedzi na potrzeby rynku warszawskiego i konsumenta konsekwentnie rozwijamy centrum przyjazne rodzinom i socjalizujące, w którym, oprócz zakupów, można spędzić czas wolny, spotkać się ze znajomymi, a nawet pracować. Podążamy przy tym za światowymi trendami w projektowaniu przestrzeni handlowych, otwierając się na zupełnie nowe funkcje obiektu – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

Ten kierunek rozwoju idzie w parze ze zmianami, jakie zachodzą w tenant-mix’ie. Tylko od początku 2020 r. centrum wzbogaciło się aż o 17 najemców, którzy zajęli łącznie ponad 6,5 tys. m kw. W gronie tym można znaleźć m.in. pierwszy w Warszawie HalfPrice, e-obuwie, Only czy Kodano. Przybyło także lokali gastronomicznych. Mimo wyzwań, jakie przyniosła pandemia, w tym segmencie Północna zanotowała aż 6 nowych otwarć. Jednocześnie od stycznia br. Północna prolongowała umowy najmu obejmujące niemal 5,8 tys. m kw.

Galerie GTC ewoluuje razem z potrzebami klientów. Fot. mat. pras.

Rośnie także liczba marek decydujących się na dodatkowe inwestycje, np. powiększenie sklepu lub debiut nowego konceptu. Przykładem jest zarówno CCC, jak i Sinsay, który po relokacji stworzył największy w Polsce salon. – Marki żywo interesują się Północną. Rynek dostrzega nasz świadomy i wielowymiarowy rozwój, a także fakt, że tworzymy atrakcyjne biznesowo otoczenie, w którym chcą lokować się najlepsze brandy – mówi Roman Bugajczyk.

Nie bez znaczenia jest też rozwój Białołęki, w której położona jest galeria. Jest to obecnie dzielnica o największej liczbie nowych inwestycji mieszkaniowych. Stan na II kw. 2022 r. to aż 44 realizacje – więcej niż na Mokotowie czy w Wilanowie. To również jedna z najchętniej zasiedlanych dzielnic Warszawy, o czym świadczy spadająca liczba wolnych mieszkań, a także największa w Warszawie liczba nowych lokali wprowadzonych na rynek w okresie od IV kw. 2021 do I kw. 2022 r. – niemal 1,3 tys.

Północnej, ale także jej najemcom, rośnie bardzo atrakcyjne sąsiedztwo. Nowe inwestycje mieszkaniowe przyciągają rodziny, a także profesjonalistów i menadżerów. Przybywa także zamożniejszych mieszkańców, co jest efektem powolnej gentryfikacji Białołęki i realizowanych inwestycji premium. Tworzy to markom, także tym z wyższej półki, niezwykle ciekawy i bardzo rozwojowy rynek, którego potencjał będzie gwałtownie rósł w najbliższych latach – mówi Bugajczyk.

Jurajska ewoluuje razem z potrzebami klientów

O ile warszawskie centrum nadal buduje pozycję na rynku, o tyle Jurajska to centrum dojrzałe, osadzone, mające silną pozycję regionalnego lidera, zarówno pod względem powierzchni, jak i oferty. Nie oznacza to jednak, że obiekt się nie zmienia. Tu również podążamy za rynkowymi trendami, pozwalając galerii ewoluować razem z konsumentem i jego potrzebami – tłumaczy.

Ostatnie lata przyniosły tu kilkadziesiąt inwestycji, które pomnożyły atrakcje i poszerzyły funkcje obiektu. Nad brzegiem Warty powstały Bulwary Jurajskie, czyli nowoczesny ogród miejski. Z kolei w obiekcie zamontowano „Zegar Jurajski” – największą tego typu konstrukcję ze ścianą wodną na świecie. W centrum powstały też olbrzymie akwaria słodko- i słonowodne, tworzące strefę dydaktyczno-wypoczynkową, a także liczne strefy relaksu. Modernizacji i „beautyfikacji” poddano natomiast aleje handlowe, strefy wejść do galerii, a także food court.

Zmiany w przestrzeni nie są jedynymi, które zauważają klienci i najemcy. Centrum z sukcesem prowadzi rekomercjalizację, wprowadzając unikalne lokalnie marki. Tylko od początku 2020 r. tenant-mix wzbogacił się aż o 15 nowych brandów, a wieloletni partnerzy obiektu prolongowali umowy, w efekcie czego galeria jest niemal w 100% skomercjalizowana. Ostatni rok to głośne otwarcia, m.in. największego w woj. śląskim sklepu HalfPrice, New Balance, FootLocker czy Studia Planowania IKEA, a także remodeling So! Coffee, Pepco i Empiku.

Oferta handlowo-rozrywkowa Jurajskiej jest jedną z najatrakcyjniejszych na południu Polski. To nie tylko modelowa galeria fashion z kompletem topowych marek, ale przede wszystkim nowoczesne centrum lifestylowe, które brandy chętnie wybierają na swój lokalny debiut lub launch konceptu handlowego. Doceniają to zresztą klienci. W nowych badaniach ARC Rynek i Opinia aż 98% kupujących pozytywnie ocenia obiekt. To wynik, jaki osiąga niewiele galerii w kraju – mówi.

O potencjale obiektu świadczą także jego wyniki. – Atrakcyjność obiektu i jego oferta sprawiają, że do galerii ściągają klienci także z dalszych zakątków regionu. Rynek centrum obejmuje już ponad milion mieszkańców. Popularność przekłada się na wyniki, w tym na obroty, które w I półroczu br. względem I półrocza 2019 r. wzrosły o blisko 9 proc.. To wyraźnie pokazuje, że jest to nie tylko obiekt

