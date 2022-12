W dzieciństwie, gdy radio ogłaszało 20. stopień zasilania, zapalaliśmy świeczki. Tak wyglądał totalny blackout. To niewyobrażalne, że w XXI w. 2023 roku grozi nam dokładnie to samo – tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

W Polsce codziennie w centrach handlowych robi zakupy cztery miliony osób.

Nowelizacja tzw. rozporządzenia mocowego powstała na bazie wyliczeń, które nie są dostosowane do aktualnej sytuacji nieruchomości komercyjnych.

Pochodząca z listopada zeszłego roku nowelizacja tzw. rozporządzenia mocowego, wprowadza rozwiązania, które nie przystają do rzeczywistości. Mają mnóstwo nieprzemyślanych konsekwencji, które będą ingerowały w codzienne życie każdego z nas i powodowały olbrzymie straty - uważa Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Krytyczne decyzje na papierze

Oprócz tego, że ewakuacja w krótkim czasie około 1,5 – 2 tys. przypadkowych osób w danym momencie przebywających w obiekcie jest kłopotliwa, to nie wolno zapominać, że na terenie galerii handlowych działają placówki, które wymagają stałych dostaw prądu: apteki, przychodnie, czy sklepy zoologiczne.

– Poza tym są też jednostki zaliczane do tzw. infrastruktury krytycznej, jak np. oddziały banków, które nie podlegają wyłączeniom prądu. Jak pogodzić ewakuację oraz blackout z koniecznością ustawowego zapewnienia energii tym instytucjom – pyta Krzysztof Poznański.

Zakupy przy świeczce?

W Polsce codziennie w centrach handlowych robi zakupy mniej więcej cztery miliony osób. Co się stanie, jeśli któregoś mroźnego dnia, gdy nie będą pracowały wiatraki oraz instalacje fotowoltaiczne i jeszcze zepsuje się znowu jakiś blok energetyczny jednej z polskich elektrowni? Wtedy zostanie ogłoszony odpowiedni stopień zasilania .

Wcale nie jest to takie oczywiste, że będzie to naprawdę dwudziesty stopień zasilania.

- Dawno temu, za czasów mojego dzieciństwa, wyglądało to tak, że Polskie Radio ogłaszało dwudziesty stopień zasilania, co oznaczało całkowite odcięcie prądu i trzeba było zapalać świeczki. Tak wyglądał totalny blackout. To niewyobrażalne, że w XXI w. 2023 r. grozi dokładnie to samo – tłumaczy Krzysztof Poznański.

Cicha nowelizacja rozpętała kontrowersje

Dyrektor PRCH podkreśla, że pochodząca z listopada zeszłego roku nowelizacja tzw. rozporządzenia mocowego, przez pierwsze pół roku obowiązywania umknęła uwadze wszystkich zainteresowanych.

- Dopiero, gdy dystrybutorzy energii w kwietniu tego roku zaczęli rozsyłać nowe limity mocy, pojawiły się kontrowersje – przypomina Krzysztof Poznański.

W energetyce obowiązuje system stopni zasilania energią, który ma chronić gospodarkę przez blackoutami. Do momentu nowelizacji polegało to na tym, że każdy z użytkowników określał tzw. moc bezpieczną dla siebie, czyli taki poziom, przy którym centrum handlowe czy biurowiec mogą działać w ograniczonym zakresie, ale bez zakłóceń.

- Niestety w nowelizacji to Urząd Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło tzw. moce bezpieczne, już nie minimalne. Powstały algorytmy, których do końca nie znamy i na ich podstawie wyliczono te poziomy. W wypadku biurowców, centrów handlowych czy hoteli są one błędne, bo opierają się na zużyciu prądu w roku referencyjnym 2021, gdy mieliśmy lockdowny, więc obiekty były nieczynne – tłumaczy Krzysztof Poznański.

Dodatkowo, te wyliczenia wykluczają trzy miesiące najwyższego zużycia energii: albo letnie, gdy działa bardzo mocno klimatyzacja, albo zimowe, kiedy potrzebne jest ogrzewanie.

Ministerstwo robi uniki

W teorii przy dwudziestym stopniu zasilania, obiekty mają zredukować swoje zużycie energii do poziomu mocy bezpiecznej, a więc wyłączyć większość systemów tak, by mogły pracować jedynie krytyczne dla budynku instalacje.

- Te złe wyliczenia spowodowały, że centra handlowe, biurowce, hotele i szereg innych obiektów użyteczności, będą się musiały wyłączać przy dwunastym lub czternastym stopniu zasilania, czyli wcale nie przy osiągnięciu poziomu krytycznego dla energetyki, lecz znacznie wcześniej – wyjaśnia dyrektor PRCH.

Jednocześnie dodaje, że przedstawiciele środowiska nieruchomości komercyjnych od maja tego roku zabiegali o dotarcie z tą informacją do decydentów.

- Postulujemy powołanie zespołu międzyresortowego, który miałby się zająć zmianą tych wyliczeń. Na razie bez rezultatu. Na jedyne spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska udało nam się dostać po czterech miesiącach – przyznaje Krzysztof Poznański.

Jego skutkiem było jedynie zapewnienie strony rządowej, że "rozumie te niepokoje branży nieruchomościowej, ale przecież do takich sytuacji nie dojdzie".

