Galerie handlowe i biurowce w Krakowie w sidłach uchwały krajobrazowej

Pierwszego lipca 2022 r. zakończył się w Krakowie dwuletni okres przejściowy na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do uchwały krajobrazowej. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie Krakowa mają teraz m.in. obowiązek sprawdzać, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie.

Uchwała uderza w biurowce i galerie handlowe

– Dobrze wykorzystaliśmy te dwa lata i przygotowaliśmy się do zmian. Stosujemy się do postanowień uchwały, choć niektóre z nich mocno uderzyły w nasz sektor – mówi Marek Ciszewski, dyrektor centrum handlowego Serenada z portfela Maylandu.

Nie chodzi tylko o kosmetyczne ograniczenia. W niektórych obiektach konieczna jest poważna ingerencja w fasadę budynku, która nierzadko stanowi część spójnej kompozycji zaprojektowanej przez architektów. To także dodatkowe koszty dla zarządców obiektów oraz ich najemców – tłumaczy Marek Ciszewski, dyrektor CH Serenada.

Dyrektor podkreśla, że sam cel uchwały jest szczytny, ponieważ w pewnym momencie w centrum Krakowa doszło do tego, że zamiast budynków widać było tylko reklamy.

Jednak problemem jest fakt, że nowe regulacje nie dotyczą tylko centrum miasta i obiektów zabytkowych. Objęto nimi także biurowce i galerie handlowe położone w innych częściach Krakowa.

- Nie chodzi tylko o kosmetyczne ograniczenia. W niektórych obiektach konieczna jest poważna ingerencja w fasadę budynku, która nierzadko stanowi część spójnej kompozycji zaprojektowanej przez architektów. To także dodatkowe koszty dla zarządców obiektów oraz ich najemców – tłumaczy Marek Ciszewski.

Logotypy na elewacji galerii do zmiany

Najwięcej niejasności powstało wokół umieszczonych na elewacji galerii logotypów najemców. Uchwała bardzo szczegółowo narzuca formę ich ekspozycji. Na przykład nie mogą być pionowe, lecz poziome i muszą być podświetlone tylko światłem białym.

Każdy obiekt powinien być analizowany indywidualnie, żeby ocenić, czy istniejące logotypy przeszkadzają otoczeniu, czy się z nim komponują – biorąc pod uwagę rodzaj działalności oraz kubaturę – ocenia dyrektor Ciszewski.

– Nie wiadomo, co to naprawdę oznacza, gdyż specyfika większości logotypów opiera się na kolorze. Uchwała zostawia sporo takich niedopowiedzeń. Wydaje się, że w tej naprawdę sensownej i potrzebnej w uchwale, ktoś nie wziął tego pod uwagę, opierając analizy wyłącznie na wyglądzie kamienic w okolicach Starego Miasta. Tymczasem każdy obiekt powinien być analizowany indywidualnie, żeby ocenić, czy istniejące logotypy przeszkadzają otoczeniu, czy się z nim komponują – biorąc pod uwagę rodzaj działalności oraz kubaturę – ocenia dyrektor Ciszewski.

Galerie i biurowce muszą zmienić elewacje

Serenada musiała dokonać zmian, które ingerują w wyjątkową fasadę obiektu, zaprojektowaną przez byłego głównego architekta Krakowa Stanisława Deńko. Operacja wywołała też uzasadnione emocje wśród najemców Serenady. Zgodne z nowymi regulacjami, mało widoczne logotypy obniżają potencjał komercyjny obiektu.

Grupa ekspertów pracuje już nad zaprojektowaniem zupełnie nowych form, które spełnią warunki uchwały i pozwolą im lepiej zaznaczyć swoją obecność oraz budować komunikację biznesową. Zmiany dotknęły także Centrum Handlowe Krokus.

– Uchwała ogranicza możliwości ekspozycji nazwy Krokus. Musimy więc znaleźć formułę, w której będzie mogła ona funkcjonować zgodnie z prawem. Tymczasem stało się ono obiektem no name. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to na realizację celu biznesowego naszych najemców w centrum, które swoją pozycję na rynku budowało ponad 20 lat – tłumaczy Marek Ciszewski.

Być może jest szansa na modyfikację przepisów

Dyrektor zwraca też uwagę na trudny, szczególnie dla centrów handlowych, aspekt finansowy sprawy.

– Ponosiliśmy niebagatelne straty finansowe w okresie pandemii. W tej sytuacji większość galerii handlowych w Krakowie czekała z wdrożeniem wymaganych przepisów. Liczono na ich złagodzenie i w efekcie, że najbardziej kosztowne zmiany na dużych budynkach komercyjnych nie będą konieczne. Stało się inaczej – przyznaje Marek Ciszewski.

Co na to wszystko inne krakowskie galerie? Niektóre – podobnie jak Serenada – dostosowały się i usunęły logotypy. Są też i takie, które czekają na dalszy rozwój wypadków. Być może jest szansa na modyfikację przepisów, bo radni przyznają, że trzeba sprawdzić, czy uchwała tego nie wymaga.