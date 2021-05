Galerie handlowe muszą się odnaleźć w świecie omnichannel

Jednym z najważniejszych problemów, z którymi branża będzie musiała się zmierzyć, to decyzje dotyczące nieruchomości handlowych.

W badaniach prowadzonych przez firmę Inquiry widać, że pomiędzy handlem online i handlem stacjonarnym tworzy się swoista równowaga.

Na razie działa syndrom odłożonych sprawunków, niemniej centra handlowe muszą teraz na nowo określić, czego klienci od nich oczekują.

Omnichannel ma wiele różnych ścieżek, ale jedną z mniej znanych jest tworzenie przez galerie handlowe własnych platform sprzedaży internetowej dla wszystkich najemców.

Jakie są najważniejsze popandemiczne problemy centrów handlowych?

Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry: No cóż, przyszłość handlu jest niezwykle skomplikowanym zagadnieniem, ale wyraźnie widać kilka istotnych trendów. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi branża będzie musiała się zmierzyć, to decyzje dotyczące nieruchomości handlowych. Kluczowe jest to, w jaki sposób centra handlowe mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Czego ludzie będą oczekiwać od galerii handlowych w nowej sytuacji? Wiemy na pewno, że wszyscy mają dość lockdownów, już nawet introwertycy tęsknią za spotkaniami z innymi ludźmi. Jesteśmy istotami społecznymi. To jednak nie znaczy, że wrócimy do takich samych zakupów jak przed pandemią, bo jednak przez ten rok kolejni klienci oswoili się z kupowaniem przez internet. Przekonali się też, że można w sieci kupić niemal wszystko. W badaniach prowadzonych przez firmę Inquiry widać jednak, że pomiędzy handlem online i handlem stacjonarnym tworzy się swoista równowaga.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Centra handlowe muszą teraz na nowo określić, czego klienci od nich oczekują - uważa Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

Czytaj też: Ekosystem handlu wokół galerii zaczyna się sypać

Nie wrócimy do takich samych zakupów, ale czy wrócimy do galerii spędzać w niej czas tak, jak było kiedyś. Co z rozrywką w tych obiektach?

1

2

3

Retransmisja sesji: Architekci i projektanci w projekcie Nowy Europejski Bauhaus • Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli