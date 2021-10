Galerie handlowe w dobie post-covid mają różne pomysły na podkręcenie sprzedaży

Wszystkie trzy centra convenience należące do portfolio Newbridge: Nowe Czyżyny, Nowe Bielawy oraz Nowa Górna postawiły na akcje promocyjne z nagrodami oparte na formule buy&get.

Ze względu na zmieniające się przepisy w funkcjonowaniu obiektów handlowych opierały się one na real-time marketing.

W ramach akcji klienci za zakupy w centrum handlowym na określoną kwotę np. 100 lub 200 zł mogli odebrać gwarantowaną nagrodę rzeczową, m.in. zestaw kosmetyków, kulinarne akcesoria, voucher do sklepu czy karty podarunkowe na zakupy w centrum. Każdorazowo w puli nagród znajdowało się 300, 500 a nawet 1300 upominków. Często wydarzeniom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, np. konkursy na pasażu oraz w social mediach. W promocji akcji pomogły kampanie outdoor, ale także online, w radio, a także działania media relations w prasie lokalnej. Skąd akurat taki wybór?

– Marketing centrum handlowego to dziś w dużej mierze marketing najemcy, co znajduje odzwierciedlenie w naszej strategii. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na takich narzędziach wsparcia marek, które zwiększają bezpośrednio sprzedaż. Formuła akcji buy&get okazała się w tym czasie najbardziej korzystna dla sklepów, ponieważ pozwala stopniowo odrobić straty spowodowane lockdownami – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przykładem jest sierpniowa akcja „Witaj szkoło!” w Nowych Bielawach w Toruniu, która pomogła uczniom i rodzicom skompletować szkolną wyprawkę. Klient robiąc zakupy w centrum handlowym na kwotę min. 100 zł mógł wymienić paragon na plecak ze sklepu oraz wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania był laptop z RTV Euro AGD.

– Zależy nam na maksymalnym i różnorodnym wsparciu partnerów biznesowych. Akcje, które organizujemy we współpracy z najemcami nie tylko zachęcają do zakupów w centrum handlowym, ale są także formą promocji sklepu, jego produktów i usług. Dlatego staramy się, by nagrody oferowane klientowi w ramach uczestnictwa w wydarzeniu oraz w konkursach były powiązane z marką najemcy – dodaje.