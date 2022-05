Galerie handlowe znalazły się na zakręcie

Aleksandra Tomalska, dyrektor ds. retail MODIVO: Galerie handlowe powinny być nastawione na ciągłe zaskakiwanie klientów i jakościową obsługę klienta.

Grzegorz Grajkowski, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield: Lokalność i ekologia to dwa gorące trendy, które zmieniają centra handlowe.

Przemek Dwojak, Senior Director GfK: Skończyły się czasy, w których obiekty niedopasowane do swoich klientów będą mogły przetrwać.

Galerie handlowe przekształcają się dziś w przestrzenie angażujące konsumentów. Kupujący oczekują przede wszystkim bezproblemowych transakcji, spersonalizowanych doświadczeń i większych udogodnień.

Aby budować przywiązanie do marki, sieci jeszcze większy nacisk położą na wprowadzanie cyfrowych rozwiązań. Na własnym przykładzie widzimy, że szeroka oferta i atrakcyjna prezentacja produktów przy wsparciu nowoczesnych technologii, zdają egzamin – tłumaczy Aleksandra Tomalska, dyrektor ds. retail MODIVO.

Trzeba wprowadzić do galerii handlowych sztukę

Przewagę zdobywają te galerie, które proponują nową jakość oraz szerokie spektrum możliwości.

– Obserwujemy, że rozwój centrów handlowych zmierza dziś w kierunku modelu miasteczka rozrywkowego. Wciąż jednak brakuje atrakcji dla najmłodszych i szerszego otwarcia się na inne formaty niż kino. Myślę tu o wprowadzeniu do przestrzeni handlowej sztuki – wyjaśnia Aleksandra Tomalska.

Centra handlowe stają się nudne. Brakuje w nich ciekawych, nowych marek



Dodaje, ze możemy też mówić o takich wyzwaniach, jak rozdrobnienie handlu, kanibalizująca się oferta centrów handlowych czy rozwijające się kanały online.

– Na osoby wybierające zakupy online czeka zdecydowanie szersza oferta, która jest na bieżąco aktualizowana. Zmieniają się zwyczaje i preferencje klientów. Aby dotrzymać im kroku, centra handlowe muszą postawić na nieszablonową komunikację, wyróżnić się na tle konkurencji. Na pewno nie powinny ograniczać się do jednej grupy odbiorców, ale zastosować narzędzia w zależności od wieku i oczekiwań konsumentów – uważa Aleksandra Tomalska.

Galerie muszą ciągle zaskakiwać klientów poprzez unikatową i różnorodną ofertę.

- Wraz z migracją klientów do świata online, sklepy stacjonarne powinny jeszcze większy nacisk kłaść na jakościową obsługę klienta. Chodzi o zapewnienie mu wartości dodanej – tak, aby postanowił wrócić do danej marki. Oprócz asystenta, który doradzi klientom towar, biorąc pod uwagę ich budżet, gust i styl, odwiedzający sklepy stacjonarne mogą liczyć na wiele innych atrakcji – opisuje Aleksandra Tomalska.

Ekologia i lokalność - dwa gorące trendy handlowe

Centra handlowe, które są bardzo dobrze zlokalizowane, mają szansę zyskać dzięki swojej dostępności, a co za tym idzie np. łatwości odbioru czy wymiany zakupionych przez Internet produktów.

Polacy lubią centra handlowe, ale chcą, żeby się zmieniły



- W obliczu zmian społecznych, centra handlowe w jeszcze większym stopniu będą rozszerzać swoją ofertę, by dawać klientom jeszcze większy dostęp do rozrywki, gastronomii i kultury. Wiele obiektów może wpadać w pułapkę zbyt podobnej oferty. Bardzo istotne jest konsekwentne budowanie dopasowanego do potrzeb klientów tenant miksu - tłumaczy Grzegorz Grajkowski, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield.

Dodaje, że mając kilka obiektów w portfolio, które działają na pokrywającym się chociaż częściowo rynku, kluczowe jest zróżnicowanie oferty i odpowiednie wypozycjonowanie danego centrum. Lokalność i ekologia stanowią dwa ważne filary strategii firmy.

Jednym z głównych kryteriów wybierania „swojego” centrum handlowego jest lokalizacja – najczęściej udajemy się do tego centrum, które znajduje się najbliżej lub jest dobrze skomunikowane z naszym miejscem zamieszkania.

- Dlatego tak ważne jest podkreślanie lokalności oraz współpraca z sąsiednimi instytucjami i fundacjami, które wpływają na nasze codzienne życie. Wzajemne wsparcie i realizacja ciekawych projektów aktywizuje lokalną społeczność oraz powoduje, że centrum handlowe staje się ważną częścią dzielnicy w aspekcie społecznym i kulturalnym - tłumaczy Grzegorz Grajkowski.

Czy centrów handlowych jest za dużo?

Covid przede wszystkim scyfryzował konsumenta, a rynek centrów handlowych zrozumiał, że się nasycił.

- W związku z tym dotychczasowe działania związane z zarządzaniem galeriami handlowymi, jeżeli były schematyczne, przestały działać. Rynek znalazł się na zakręcie - tłumaczy Przemysław Dwojak, Senior Director GfK, współautor przygotowanego wraz PRCH raportu „ Przyszłość centrów handlowych”.

Galerie handlowe odpowiadają w Polsce jedynie za ok. 30 proc. handlu detalicznego.

- Z jednej strony można to interpretować tak, że - oprócz 10-procentowego e-commerce’u - pozostaje jeszcze ok. 40 proc. do zagospodarowania, aby zwiększyć udział w tym rynku. Z kolei druga perspektywa zadaje pytanie, dlaczego tak mało, w porównaniu do 60 proc., które stanowią sklepy przy ulicach, targowiska czy bazary. To ok. 300 tys. obiektów - wylicza Przemysław Dwojak.

Dodaje, że na konkurencję centrów handlowych należy dzisiaj patrzeć szerzej niż dotychczas.

- Kiedyś konkurentem galerii handlowej była inna galeria. Dziś Polacy chodzą do centrów, ale nie zostawiają w nich wszystkich przeznaczonych na zakupy pieniędzy, a więc każdy kanał sprzedaży, który odciąga konsumentów od centrum handlowego, należy zaliczać do jego konkurencji - wyjaśnia Przemysław Dwojak.

Oczywiście w bardzo różnym wymiarze, dlatego że np. targowisko czy Allegro nie są bezpośrednią konkurencją dla obiektu handlowego w dużym mieście, ale już w mniejszym ośrodku - jak najbardziej.

- Zatem, mówiąc o rynku galerii handlowych, nie można generalizować. Nie wolno twierdzić, że e-commerce jest zagrożeniem dla centrów handlowych, bo dla jednych jest bardziej, a dla innych mniej. O sektorze należy myśleć przez pryzmat konkretnych obiektów - jego klientów i bezpośrednich konkurentów. To ważne, ponieważ przez wiele lat właśnie przez generalizowanie, zabrnęliśmy w ślepą uliczką, jeśli chodzi o interpretację zjawisk dotykających tego segmentu - wyjaśnia Przemysław Dwojak.

Klient jest przyszłością centrów handlowych

Centra handlowe budowane do tej pory w oparciu o stałą pulę najemców zaczęły konkurować same ze sobą.

- Tymczasem skończyły się czasy, w których obiekty niedopasowane do swojej grupy docelowej będą mogły przetrwać. Przyszłość handlu to klient, stąd sukces e-commerce’u, bo stawia konsumenta na piedestale - tłumaczy dyrektor Dwojak.

W tym kontekście offline ma wielką szansę, bo może zapewnić niecodzienne przeżycie zakupowe.

- Zakupy pełnią rolę społeczną, pozwalają się spotkać z innymi ludźmi. To wielki atut sklepów stacjonarnych, ale niekoniecznie wszystkie centra handlowe potrafią go wykorzystać - zwraca uwagę Przemysław Dwojak.

W dodatku, podążając za scyfryzowanym klientem, muszą komunikować się z nim tak, jak robi to online.

- Muszą zatem sprostać potrzebie zakupowej, jaką ma współczesny klient. To na pewno wymaga przeformatowania sposobu marketingowania centrów handlowych, bo nasycony rynek zrobił się trudny - zauważa Przemysław Dwojak.

Galerie handlowe, jak każdy produkt, przeżywają różne cykle życia. Na początku korzystały z efektu świeżości, ale zawsze w końcu przychodzi moment, w który o klienta trzeba zawalczyć.