Galerie NEPI Rockcastle z nową usługą

–Promocja usługi Click&Collect w ramach tego, że #WspieramyNaszeSklepy poparta jest analizą potrzeb i oczekiwań zarówno najemców, jak i konsumentów – niemniej jest to nieco eksperymentalna decyzja. Dla klientów obecnie kluczowymi aspektami są bezpieczeństwo i wygoda zakupów, jednocześnie zauważamy to, że ludzie stęsknieni są kontaktów bezpośrednich i powrotu do normalności. Naszą komunikację opieramy na pokazaniu, że wizyty w centrum są bezpieczne – a dzięki usłudze C&C mogą być jeszcze szybsze – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing & PR CEE, NEPI Rockcastle. – Z kolei dla najemców nasz landing page to prosprzedażowe narzędzie wsparcia. Wielu klientów do tej pory nie zdawało sobie sprawy z możliwości takiej realizacji zamówienia, a odbiór osobisty bez dodatkowych kosztów jest dla nich atrakcyjnym rozwiązaniem. #WspieramyNaszeSklepy to wyraz solidarności z najemcami oraz narzędzie naszych starań o ożywienie ruchu w galeriach – wyjaśnia Dominik Piwek.



Zakupy Click&Collect to wyjątkowo bezpieczna opcja w kontekście utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego. Stanowiska odbioru przesyłek u najemców, którzy oferują usługę, często zlokalizowane są blisko wejść do sklepu, a zamówienie opłacane jest bezgotówkowo już w trakcie składania go przez internet, dzięki czemu czas kontaktu z personelem może być ograniczony do minimum.

Poza ekonomiczną przesłanką w postaci darmowej przesyłki zamówienia do punktu odbioru, zakupy w systemie Click&Collect charakteryzują się także aspektem ekologicznym – hurtowa logistyka paczek oraz zwrotów realizowana przez sklepy stacjonarne generuje znacząco niższy ślad węglowy niż pojedyncze przesyłki dostarczane i odbierane w domach klientów. Pozwala ona także na zmniejszenie liczby opakowań i produkowanych odpadów. Branża centrów handlowych to sektor, który w ostatnich latach coraz aktywniej inwestuje w rozwiązania przyjazne środowisku.

Usługa Click&Collect promowana jest na stronach wszystkich 12 galerii NEPI Rockcastle w Polsce od początku stycznia. Promocja akcji bazuje na kampanii behawioralno-kontekstowej online (geotargeting oraz remarketing) oraz komunikacji w mediach społecznościowych poszczególnych galerii. Dodatkowo, wsparta jest komunikatami na nośnikach digital signage w przestrzeni centrów. Rozwiązanie, wdrożone niejako w formie eksperymentu, ma stać się integralną częścią ekosystemu centrów handlowych sieci NEPI Rockcastle - stała analiza statystyk pozwoli na rozwój narzędzia w przyszłości. W pierwszych dwóch tygodniach kampanii z usługi skorzystało niemal 4 tys. klientów.