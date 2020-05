Galerie otwarte, ale klienci wracają powoli. Pierwszego dnia odwiedziło je 2,7 mln Polaków

Najbardziej odporne na kryzys były małe parki handlowe poza dużymi miastami, gdzie spadki ograniczyły się do ok. 20 proc. odwiedzających. Z kolei centra handlowe w dużych miastach straciły najwięcej - w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu spadki wyniosły do 55 proc.

W poniedziałek po majówce najwięcej klientów odwiedziło Atrium Felicity w Lublinie, Atrium Redutę w Warszawie oraz Tarasy Zamkowe w Lublinie. Bardzo popularne były też galerie handlowe zlokalizowane przy dworcach, jak Avenida w Poznaniu, Galeria Katowicka i Złote Tarasy. Jednak we wszystkich tych przypadkach, było to i tak zaledwie połowa normalnego ruchu.

Placeme to startupu specjalizujący się w analityce danych z telefonów komórkowych. Firma stworzyła darmowy panel umożliwiający obserwowanie dzień po dniu, w jakim tempie klienci wracają do galerii.