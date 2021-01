Galerie same zapędziły się w kozi róg

Galerie same niejako zapędziły się w kozi róg. Specjalnie przeciągały negocjacje dotyczące aneksów do umów z najemcami, żeby zobaczyć jakie osiągną obroty. Liczyły, że post factum nie będzie trzeba udzielać oczekiwanych przez nich rabatów. Doprowadziły do takiej sytuacji, że niektórym najemcom przestało zależeć. Tak jak mi. Nie mam już ochoty, ani możliwości dofinansowywać nieelastycznych wynajmujących - przyznaje Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Czy Mihiderka się przyłączyła do pozwu zbiorowego przygotowywanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej?

Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka: Tak, przystępujemy. Dodatkowo, w porozumieniu z izbą, zaangażowałem się w koordynowanie akcji zapraszania kolejnych poszkodowanych na Górnym Śląsku. Uważam, że siła tkwi w zbiorowości tego pozwu. Analizowałem nasze straty i – nie wchodząc w szczegóły – sama Mihiderka poniosła straty w wysokości około jednego miliona złotych. Gdybym samodzielnie chciał dochodzić w sądzie takiej kwoty, koszty byłyby ogromne. Przekalkulowałem, że jeśli nie wystąpię teraz do sądu przeciwko państwu, to przegapię szansę, bo nawet jak ten pociąg będzie się wlókł pięć lat do wyroku, to jeśli nie wsiądę do niego dzisiaj, za pięć lat będzie za późno.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej popiera akcję OtwieraMy się. Czy Mihiderka do niej przystąpiła?

Cały czas się nad tym zastanawiamy. Jednak, po wstępnej kalkulacji wyszło, że na ten moment ponieślibyśmy zbyt duże koszty dodatkowe. Nasze restauracje są małe, co może oznaczać uruchomienie zaledwie dwóch stolików. Co więcej, do obsługi tych gości trzeba zapewnić dodatkową osobę, która będzie mierzyć temperaturę i pilnować, aby klienci wypełniali formularze osobowe. Przyznam, że to też jest trochę dziwne – bo do czego to podobne, żeby w restauracji „legitymować” gościa, który przyszedł do lokalu. Jeszcze mierzyć mu temperaturę i ankietować ze stanu zdrowia. Do tego dochodzą także kontrole policji i sanepidu oraz konieczność konsultowania decyzji z dyrekcjami centrów handlowych. Dużo zamieszania, a korzyść niewielka, bo nadal byłaby to tylko walka o przetrwanie, a nie zarobek. W ogóle w naszym przypadku ostry reżim sanitarny wprowadzający dystans społeczny przekreśla nam opłacalność biznesu.

To co będzie z Mihiderką? Przecież reżim tak szybko nie zniknie. Otwarcie gastronomii odbędzie się najwcześniej w maju, jak zapowiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W dodatku restrykcje mogą zostać.

Będziemy musieli zmieniać formułę działania. Już w marcu uruchomiliśmy Mihiderkę W Drodze, czyli catering w formie diety pudełkowej z dostawą do domu, czy do pracy. Jednak to jest inna spółka. Ponieważ niektórzy wynajmujący wykazali daleko idące zrozumienie naszej argumentacji, liczę że kilka lokali uda nam się zachować. W dwóch przypadkach nasze propozycje nie spotkały się akceptacją i jeśli nadal ci wynajmujący będą upierać się przy swoich stanowiskach, to zamknę ostatecznie te restauracje, choć każda kosztowała co najmniej 160 tys. zł. Dopuszczam także możliwość, że ostatecznie – jeśli będą kolejne lockdowny - staniemy się marką wyłącznie wirtualną.

