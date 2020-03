Galerie stawiają na edukację przez zabawę

Przez wiele lat edutainment był domeną dziecięcych uniwersytetów, muzeów i centrów nauki. Teraz na dobre zadomawia się w centrach handlowych.

- Wydarzenia w centrach handlowych ewoluują. Czysta rozrywka ustępuje coraz częściej miejsca mądrej zabawie, w której ważnym elementem jest przekazywanie wiedzy, rozwój umiejętności i talentu czy odkrywanie świata. Wiąże się to bezpośrednio z poszerzaniem tradycyjnych funkcji galerii handlowych o nowe, związane m.in. ze spędzaniem czasu wolnego - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

Korzystają na tym przede wszystkim duże centra handlowo-rozrywkowe, ale także mniejsze galerie pozycjonujące się jako rodzinnie. To właśnie w nich coraz częściej można uczestniczyć w bezpłatnych półkoloniach, warsztatach np. plastycznych, tanecznych, naukowych i językowych, spektaklach teatralnych czy w interaktywnych wystawach, które jakością, skalą i scenariuszem nie odbiegają od tych, jakie znamy np. z Centrum Nauki Kopernik.

- Nakłady na edutaimnent w galeriach w ostatnich latach znacznie wzrosły. Wystawy, które dziś przygotowywane są dla centrów handlowych tworzone są np. przez te same firmy, które pracują dla muzeów. Nie są to już proste, często obwoźne ekspozycje na systemie wystawienniczym, ale złożone interaktywne wystawy ze scenariuszem, który angażuje zwiedzających, pokazując często zaskakujące zjawiska i tematy. Wiele z nich projektowanych jest na wyłączność dla konkretnych galerii - mówi Zawodzińska.

To nie jedyna nowość. - Zmienia się także podejście do organizowanych warsztatów. Te do niedawna stanowiły jedynie dodatek do wydarzeń o większej skali. Dziś stają się atrakcją samą w sobie, przy czym ich formuła i treść jest znacznie szersza niż jeszcze 5 lat temu. Coraz częściej stawia się tutaj na zajęcia, które odkrywają talent i pomagają w jego rozwoju lub zajęcia popularyzujące pewne idee np. zero waste czy związane ze zdrowym stylem życia - dodaje przedstawicielka Gemini Park.

Tyska galeria daje przykład

Przykład na to, jak efektywnie wykorzystywać edutainment widać w Gemini Park Tychy. Tam edurozrywka to nie tylko jedna z podstaw kalendarza marketingowego, to także sposób na wsparcie pozycjonowania galerii oraz umocnienie jej przewagi na lokalnym rynku. Już dziś nauka połączona z zabawą stanowi ok. 80% wszystkich organizowanych tu wydarzeń. Tylko w ciągu ostatniego roku centrum handlowe przygotowało aż 10 edurozrywkowych wydarzeń, które w sumie trwały 158 dni.