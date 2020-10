Galerie z portfela NEPI Rockcastle z certyfikatem BREEAM

Zrównoważony rozwój to nie tylko modny trend, ale także dowód odpowiedzialności za lokalną społeczność i środowisko. Spółka NEPI Rockcastle dąży do tego, by jej centra handlowe nie skupiały się wyłącznie na działalności komercyjnej, ale były również miejscem lokalnej integracji oraz pełniły funkcje kulturalne i edukacyjne - także w zakresie ekologii. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, „zielone” budynki, zaangażowanie społeczności oraz integracja ludzi i biznesu to cztery filary strategii zrównoważonego rozwoju spółki.

Certyfikat BREEAM In-Use jest potwierdzeniem, że NEPI Rockcastle ekologiczne działania w galeriach zaczyna na własnym podwórku. „Znakomita” ocena dla trzech galerii w obu kategoriach – oznaczająca realizację zrównoważonych założeń w co najmniej 70 proc. - pozycjonuje je w elitarnej czołówce najbardziej przyjaznych środowisku i ludziom centrów handlowych w Polsce. Równie wysoki rezultat – „znakomitość” zarówno dla budynku, jak i metod jego zarządzania – osiągnęło tu mniej niż 20 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

– W Polsce posiadamy 12 galerii handlowych – są one zlokalizowane w bardzo różnych środowiskach. Niektóre z budynków powstały w ciągu ostatnich 10 lat, a inne mają kilkudziesięcioletnią, industrialną przeszłość. Jako NEPI Rockcastle dbamy o to, by wszystkie obiekty miały minimalny wpływ na otaczające je środowisko, były łatwo dostępne i przyjazne dla Klientów oraz pracowników – mówi Przemysław Wasiluk, Operations Asset Manager, NEPI Rockcastle. – Cechą wspólną ocen wszystkich 4 certyfikowanych nieruchomości jest wyjątkowo wysoki wynik w kategorii transport (powyżej 94 proc.), oznaczający m.in. łatwość dotarcia komunikacją miejską oraz wygodne strefy parkowania. Wszystkie galerie otrzymały też 100 proc. w kwestii gospodarowania odpadami. Z niecierpliwością czekamy na wyniki certyfikacji naszych pozostałych 8 obiektów – wierzę, że potwierdzą one, że centra handlowe NEPI Rockcastle są w awangardzie zrównoważonego budownictwa – dodaje Przemysław Wasiluk.

Certyfikacja BREEAM galerii handlowych w Polsce jest wpisana w strategię zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Do 2022 r. spółka chce uzyskać certyfikaty dla swoich wszystkich 53 nieruchomości komercyjnych w Europie. Proces przeprowadzany jest przez licencjonowaną firmę BuildGreen.