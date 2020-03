Gamingowa arena na planie Galerii Metropolia. Kinguin Esport Lounge czeka na otwarcie

Kinguin Esport Lounge będzie miejscem przeznaczonym streamerom, komentatorom i przede wszystkim fanom szeroko pojętego esportu i gier komputerowych.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 mar 2020 15:38

Do Galerii Metropolia już niebawem zawita nowy najemca, który dołączy do mocno rozwijającej się strefy rozrywkowej. Tym razem będzie to miejsce poświęcone fanom gier komputerowych.