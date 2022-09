Amerykański gigant mody planuje zlikwidować około 500 miejsc pracy w biurach. W ten sposób GAP chce obniżyć koszty działalności w okresie spadków sprzedaży.

Likwidacja miejsc pracy nastąpi głównie w biurach w San Francisco i Nowym Jorku, a także w Azji - dowiedział się The Wall Street Journal.

Jak wyjaśniał dyrektor generalny GAP, Bob Martin, firma "pozwoliła, aby koszty operacyjne rosły w szybszym tempie niż sprzedaż, a co za tym idzie, rentowność”.

To trudny okres dla GAP. W drugim kwartale zakończonym 30 lipca firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 3,86 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 8 procent rok do roku, czyli o 10 procent w porównywalnej sprzedaży.

