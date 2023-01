Galeria Jurajska stawia na popularyzację idei drugiego obiegu. Organizowane przez galerię wyprzedaże garażowe uczą postaw eko i propagują noszenie ubrań z drugiej ręki.

Organizowane w Galerii Jurajskiej od 10 miesięcy wyprzedaże garażowe przyciągają tłumy.

Są też praktyczną lekcją ekologii i zrównoważonego rozwoju dla mieszkańców regionu.

Znalazły także swoje miejsce w strategii ESG obiektu.

Ponad 50 tys. odwiedzających z całego regionu i niemal 600 sprzedawców na 10-ciu edycjach. Organizowane od kwietnia 2022 roku w Galerii Jurajskiej wyprzedaże garażowe przyciągnęły już tłumy kupujących, ale i sprzedających. Nie to jednak jest największym sukcesem wydarzenia.

Popularna lokalnie „garażówka” to praktyczna lekcja ekologii, dzięki której największe centrum handlowe w Częstochowie skutecznie propaguje wśród mieszkańców regionu m.in. idee drugiego obiegu i circular shopping, a także integruje swoje sąsiedztwo, tworząc społeczność, która wymienia się przedmiotami codziennego użytku.

Centra handlowe od lat angażują się w edukację proekologiczną, która dziś jest też jednym z filarów strategii ESG. Kampanie informacyjne, warsztaty czy współprace z NGO to tylko niektóre z obszarów, w których aktywne są galerie. W Jurajskiej od słów przeszliśmy jednak do czynów, pokazując lokalnej społeczności, jak w praktyce racjonalnie i odpowiedzialnie pozbywać się nadmiaru rzeczy z domu – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

Garażówka w Galerii Jurajskiej.

Wykorzystaliśmy do tego znaną z USA formułę „garage sale”, zachęcając do odsprzedawania, a nie wyrzucania. Raz w miesiącu zapraszamy do Jurajskiej mieszkańców, którzy chcą upłynnić rzeczy, które zalegają im w szafach czy garażach, a także osoby zainteresowane ich zakupem. Na jeden dzień nasz pasaż zamienia się wtedy w second hand i targ przedmiotów z drugiej ręki, często też vintage – dodaje.

- W ten sposób mieszkańcy regionu od ponad 10 miesięcy sprzedają m.in. używane ubrania, buty i dodatki, które stanowią nawet 60% oferty, ubranka dla dzieci, ale także dekoracje do domu czy drobną, wciąż sprawną elektronikę. Na „garażówce” znaleźć można też przedmioty kolekcjonerskie, a także m.in. książki, płyty CD i winylowe oraz zabawki. Chętnych do kupowania nie brakuje, każdą wyprzedaż odwiedza od 4 do 6 tys. osób – podaje Galeria Jurajska.

Za sprawą garażówki stworzyliśmy jedyną w naszym regionie bezpłatną platformę, dzięki której osoby, które nie są profesjonalnymi handlowcami mogą np. sprzedać niepotrzebne ubrania, używane książki czy zabawki. W ten sposób uczymy mieszkańców regionu, że te wciąż zdatne rzeczy zamiast wyrzucić na śmietnik, można podać dalej, znaleźć im nowy dom, a nawet poddać upcycligowi, a przy tym podbudować domowy budżet – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk.

Jak podkreślają przedstawiciele Jurajskiej, organizowane przez centrum wydarzenie, wpisuje się nie tylko w lokalne działania proekologiczne galerii czy wdrażaną strategię ESG obiektu, ale także w zmieniające się na rynku oczekiwania konsumenckie i trendy społeczne. Zakupy z drugiej ręki np. na garażówkach, w second handach czy na targach vintage i staroci stają się globalnym eko-fenomenem, zwłaszcza wśród młodych.

- Już dziś niemal 41 proc. konsumentów deklaruje, że kupuje używane rzeczy. Wśród pokolenia Gen Z trend ten nawet jest wyraźniejszy. 62 proc. przyznaje, że w pierwszej kolejności szuka rzeczy, w tym ubrań, z drugiej ręki. Coraz więcej osób deklaruje także, że ich szafa jest już cyrkularna. Ponad połowa konsumentów zapewnia, że kupuje rzeczy nowe i jednocześnie też używane, a 74 proc. świadome jest tego, że ich zakupowe wybory mają wpływ na środowisko – czytamy w „Resale Report” przygotowanym przez ThredUp.

Projekt, który realizujemy od ponad 10 miesięcy, powstał w dużej mierze na fali zmieniających się w ostatnich 2-3 latach zachowań konsumenckich. Udowadniamy nim, że galeria handlowa, a więc miejsce, które kojarzy się ze sprzedażą nowych rzeczy i fast fashion, może być także przestrzenią, w której moda cyrkularna i generalnie drugi obieg znajduje swoje miejsce. Co więcej, centrum może być miejscem, które popularyzuje to zjawisko z korzyścią dla siebie, klienta, a przede wszystkim środowiska – zauważa Violetta Dziubin-Łuszczyk.

W styczniu 2023 Galeria Jurajska rozpoczęła II sezon „garażówek”. Jak zapowiadają jej przedstawiciele impreza na stałe także w tym roku wpisze się w kalendarz wydarzeń. Tradycyjnie sprzedawać będą na niej mieszkańcy, ale także osoby zajmujące się m.in. upcyclingiem ubrań czy repurpose.

Pierwsze garażówki organizowaliśmy ostrożnie, obserwując zainteresowanie nimi. Dziś jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym eko-kalendarzu, któremu dedykujemy zawsze drugą niedzielę niehandlową miesiąca – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk.

