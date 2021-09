Gardens by Fort zadba o dobry smak w Forcie Mokotów

Gardens by Fort - to nowa restauracja zlokalizowana w przestrzeni historycznego Fortu Mokotów przy ulicy Racławickiej 99. Lokal zaskakuje industrialnym wnętrzem i przestronnym ogrodem.

Fort Mokotów wybudowany jako element carskich fortyfikacji dziś jest zieloną enklawą w sercu Mokotowa, gdzie Warszawiacy znajdą ukryte z dala od miejskiego zgiełku dwa nowe miejsca: restaurację Gardens by Fort oraz przestrzeń eventową B’Fort. Obydwa miały inaugurację w pierwszy weekend września.

W Gardens by Fort możemy spróbować kuchni międzynarodowej, inspirowanej Azją oraz smakami z innych zakątków świata. Na gości i czeka starannie skomponowane menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W propozycjach znajdują się pozycje mięsne, wegetariańskie oraz w stu procentach wegańskie. Podstawą kuchni są dania przygotowywane z wysokiej jakości produktów uzupełnione winami odpowiednio dobranymi do potraw, autorskimi koktajlami oraz wyselekcjonowanymi alkoholami.

Tym co wyróżnia Gardens by Fort poza autorską kuchnią jest industrialne wnętrze, przepełniony zielenią ogród oraz imponujący taras.

3 września swoje premierowe otwarcie miała także przestrzeń eventowa B’Fort, która jest nową inwestycją powstałą na terenie Fortu Mokotów. Nowoczesny industrialny budynek to ok. 370 metrów kw. przestrzeni dostępnej pod dowolną aranżację. Dodatkowym atutem miejsca jest ok. 260 metrów kwadratowych tarasu, który jest otoczony bujną zielenią. Otwarcie połączone było z inauguracją wystawy Not Fair. Podczas wieczoru kolekcjonerskiego 3 września, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć ją jako pierwsi. Od 4 do 12 września wystawa jest dostępna dla wszystkich miłośników sztuki.

Not Fair to cykliczne wydarzenie poświęcone sztuce współczesnej oraz platforma współpracy między aktywnymi uczestniczkami i uczestnikami sceny artystycznej. Nadchodząca edycja przybrała formę wystawy dedykowanej kolekcjonowaniu młodej, ambitnej polskiej sztuki współczesnej. Na wystawie zaprezentowano prace około dwudziestu artystek i artystów wypożyczonych z kilkunastu prywatnych kolekcji.