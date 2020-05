Gastromall nie zwalnia w trakcie pandemii

Mimo nie do końca sprzyjających okoliczności dotykających całą branżę, 26 maja firma Gastromall Group, która zarządza portfelem ponad 10 różnych marek gastronomicznych, otworzyła w Galerii Chełm dwa lokale: Restaurację Olimp oraz City Kebab.

Obie restauracje działają w systemie franczyzowym a ich pierwotne otwarcie zaplanowane było na drugą połowę marca br. Tym samym, licznik Restauracji Olimp działających w systemie franczyzowym dobił 60.

W nowym lokalu, ważnym elementem lady wydawczej jest stanowisko do livecookingu – gotowanie od podstaw, na miejscu, jest znakiem rozpoznawczym Restauracji Olimp. Komunikacja marketingowa w obu punktach została przeniesiona na monitory zarządzane zdalnie z centrali sieci w Krakowie. W City Kebab można natomiast spróbować najnowszych receptur, opracowanych dla dań prosto z ulic Bliskiego Wschodu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Gości oraz Personelu w obu lokalach respektuje się nowe zasady bezpieczeństwa.



Sieć restauracji Olimp to najszybciej rozwijający się w Polsce koncept z jedzeniem na wagę w ujednoliconej cenie za 100 g. Ekspansja sieci prowadzona jest w miastach powyżej 70 tys. mieszkańców oraz na powierzchniach od 60 do 600 mkw. Obecnie obejmuje 92 punktów sprzedaży.