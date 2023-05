Na gastronomicznej mapie warszawskiego centrum handlowego Atrium Targówek pojawiło się zielone logo Salad Story.

Do grona gastronomicznych najemców Atrium Targówek dołączyło Salad Story. Klienci galerii znajdą tam w roli głównej: szparagi, cukinię, rzodkiewkę, młode ziemniaki, pieczoną paprykę oraz botwinkę. To 45. lokal na mapie sieci w Polsce.

Centrum handlowe Atrium Targówek jest największym obiektem rozrywkowo-handlowym prawobrzeżnej Warszawy. Powierzchnia handlowa obiektu to 60 tys. mkw. a na niej jest około 130 sklepów. Najemcami galerii są m.in. Carrefour, Zara, RTV euro AGD, H&M, Multikino, Sinsay, CCC, Rossman, Bershka, Dealz, Carry, Pepco, Hebe, Monnarii i Home & You. Właściciel i zarządca galerii to G City Europe dawne Atrium European Real Estate.

Pierwsza restauracja Salad Story powstała w Warszawie, w Złotych Tarasach w 2007 roku. Koncept przygotowuje zdrowe fast foody. Dziś sieć ma niemalże 50 lokalizacji. Marka poszukuje franczyzobiorców.

