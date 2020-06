Gastronomia ma się lepiej, ale problemów nie brakuje

Firmy oferujące cateringi dietetyczne w połowie marca odczuły nagły wzrost zainteresowania swoimi usługami. Na początku epidemii opcja zdrowych dań z dowozem do domu wydawała się dobrą alternatywą dla zakupów w sklepie i samodzielnego gotowania. Nie trwało to jednak długo.

– Kiedy zamknięto szkoły i wielu pracowników przeszło w tryb pracy zdalnej, tendencja wzrostowa ustąpiła miejsca spadkom obrotów – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Klienci tłumaczyli to tym, że skoro zostają w domu, muszą zorganizować posiłki dla całej rodziny. Do tego dochodziła obawa o przyszłą sytuację finansową – mówi Łukasz Sot z Cateromarket.pl. – Dzisiaj dzieci wracają do przedszkoli i szkół, a rodzice do biur, więc siłą rzeczy, catering dietetyczny także cieszy się większym powodzeniem.

– Mimo zachowania wszelkich środków ostrożności z naszej strony, goście nadal wolą zamawiać jedzenie do domu niż przychodzić do lokalu. Wynika to po części z faktu, że Soodi Pierogarnia jest miejscem bardzo rodzinnym i większość naszych klientów to rodzice z dziećmi. Wyznajemy jednak zasadę, że trzeba robić swoje, mimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu – mówi Dawid Siniło, szef kuchni i właściciel Soodi Pierogarni, jednej z bardziej popularnych restauracji w Białymstoku.

W tej chwili przedsiębiorcom trudno jest oszacować, ile czasu zajmie im odrabianie strat spowodowanych pandemią. Dużo zależy tu od zachowań klientów – czy przestaną się bać i nauczą się funkcjonować w nowej normalności, przy zachowaniu odpowiedniej higieny. Dawid Siniło patrzy jednak na to z optymizmem: – Goście, którzy nas odwiedzają, są informowani o panujących obostrzeniach i nie sprawia im to żadnego dyskomfortu. Wszystko wymaga czasu, dlatego cierpliwie czekamy, aż każda strona przywyknie do zmian, jakie wymusił na nas wirus – podsumowuje.

