Gastronomia potrzebuje silnego impulsu i spełnienia obietnic

"Odmrożenie, które ma nastąpić 29 maja jest niewystarczające! Ograniczone funkcjonowanie naszego sektora nie zmieni istotnie naszej sytuacji i nie pozwoli na odbudowanie branży gastronomicznej. Kolejne podmioty będą padały" - piszą przedstawiciele gastronomii. "Potrzebujemy silnego impulsu - zastrzyku, który wygeneruje dodatkowe środki oraz przyczyni się do realnego wsparcia odbudowy branży gastronomicznej i spożywczej. Tak abyśmy mogli na nowo zatrudnić naszych pracowników, wznowić funkcjonowanie w normalnej skali i ciężko pracując skupić się na ratowaniu naszych działalności".

Na początku kwietnia 2021 roku branży obiecano zmianę przepisów dotyczących dofinansowania posiłków pracowniczych przez pracodawców: zwiększenie możliwości takiego dofinansowania do 400 zł miesięcznie na osobę. Firmy, które sfinansują posiłki do takiej kwoty nie będą płacić PIT i składek ZUS. Rząd podkreślał, że w ten sposób więcej firm będzie finansować posiłki swoim pracownikom, co w sposób bezpośredni i istotny wesprze branżę gastronomiczną.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Jesteśmy przekonani, że tylko szybkie wprowadzenie ww. przepisów przyczyni się do odbudowy naszej branży, a dodatkowo nie będzie odbywało się kosztem budżetu publicznego" - pisze branża. "Propozycja, której autorem są polscy przedsiębiorcy, jest bardzo ważna dla branży gastronomicznej. Spełnienie obietnicy premiera jest potrzebne jak najszybciej" - apelują.