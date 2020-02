Gastronomia sięga po większy kawałek tortu

Segment food & beverage zajmuje coraz więcej powierzchni w centrach handlowych. Jeszcze dekadę temu restauracje i kawiarnie stanowiły zaledwie 5 proc. oferty. Dziś ich udział sięga nawet 10-15 proc. - czytamy w raporcie "The Successful Integration of Food & Beverage Within Retail Real Estate", stworzonym przez ICSC.

Kolejne lata mają przynieść dalszy wzrost. Jak szacują eksperci, do 2025 roku udział gastronomii w ofercie niektórych centrów handlowych obecnych na rynku od lat może wynieść nawet 20 proc. Jeszcze większy ma być w przypadku obiektów debiutujących na rynku, sięgając 25 proc.

- W ostatnich 5 latach widać wyraźny wzrost roli gastronomii w tenant mix'ie. Przybywa lokali wokół stref food court, ale także poza nimi np. na pasażach handlowych. Także same strefy gastronomiczne przechodzą ewolucję, poszerzając swoje tradycyjne funkcje. Rośnie także liczba marek F&B, zainteresowanych działalnością w galeriach, a także ciekawych konceptów gastronomicznych, dotąd nieobecnych w centrach handlowych - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Zdaniem przedstawicieli rynku, wpływ na to ma klika czynników. Po pierwsze, zmiana pokoleniowa. O tym, jak wyglądają oferty galerii decydują dziś pokolenia milenialsów i post milenialsów. Pokolenie to nie traktuje galerii już jak "świątyń handlu", ale jak miejsca spotkań. To powoduje zmiany w tenant mix'ach i zwrócenie się m.in. ku ofercie spędzania czasu wolnego, którego integralną częścią jest gastronomia.

Po drugie, gastronomiczny rozwój nakręca moda na jedzenie na mieście. W efekcie, liczba lokali w Polsce rośnie w tempie 20 proc. rocznie, czytamy w badaniach Gfk. Co więcej, 60 proc. Polaków deklaruje, że korzysta regularnie z restauracji i kawiarni. Statystyczny Polak miesięcznie na wizyty w tych lokalach wydaje średnio 100 zł.

- Rynek znalazł się dziś w dobrym momencie. Z jednej strony, mamy nakręcający się trend i oczekiwania klienta, z drugiej strony coraz większą otwartość rynku retail na zmiany w miksie najemców, ale także w przestrzeni centrum handlowego. W efekcie, obserwujemy w Polsce prawdziwy restauracyjny boom, który udziela się także galeriom. Te stają się prawdziwym beneficjentem nowej mody - mówi Malcharek.