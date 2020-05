Gastronomia wraca do Galerii nad Jeziorem

Lokale i punkty gastronomiczne działać będą zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. W restauracjach i kawiarniach zmianie ulegnie układ przestrzeni - stoliki zostaną rozsunięte na odległość 2 metrów a między gośćmi obowiązywać będzie dystans 1,5 m. Wprowadzone zostanie ograniczenie liczby osób mogących przebywać jednocześnie w lokalu gastronomicznym (1 osoba na 4 mkw.). Obsługa restauracji przestrzegać będzie ścisłych norm sanitarnych dezynfekując stoliki po każdym kliencie oraz stosując środki ochrony osobistej nosząc maseczkę oraz rękawiczki.

Analogiczne zasady sanitarne zostały wprowadzone w strefie gastronomicznej – foodcourt. Tu również usunięta zostanie część stolików i miejsc siedzących tak aby zachować wymagane 2-metrowe odległości pomiędzy nimi. Dystans 2 metrów obowiązywać będzie również osoby stojące w kolejce do poszczególnych punktów gastronomicznych. Dla ułatwienia na podłodze wyklejono specjalne oznaczenia regulujące odległości pomiędzy oczekującymi. Przy wejściu do strefy gastronomicznej ustawione zostały dozowniki z płynem dezynfekującym oraz informacje z zaleceniami przestrzegania zasad sanitarnych m.in. z ważną dla klientów informacją że zasłanianie nosa i ust przez klientów nie obowiązuje podczas oczekiwania przy stoliku i w trakcie konsumpcji.

Punkty restauracyjne, m.in. KFC, Pizzeria 105 Stopiątka, Greco, Prawdziwy chleb, Zapieksownia oraz cukiernie i lodziarnie, m.in. Grycan, Zielona Budka, Rem Marco stanowią bardzo istotny element oferty centrum. Ich powrót do funkcjonowania, nie tylko w trybie „na wynos”, zdecydowanie poprawi komfort wizyty dla klientów.

- Cieszymy się, że kolejne sektory wracają do normalnego trybu funkcjonowania. To dobra wiadomość zarówno dla nas jako Galerii, dla naszych najemców, ale także zniecierpliwionych Klientów. Przez te kilka tygodni otrzymywaliśmy wiele zapytań o ponowne otwarcie strefy gastronomicznej. Również zamówienia z opcją dowozu cieszyły się dużym zainteresowaniem, co dodatkowo podkreśla przywiązanie Klientów do oferty naszej Galerii. Wierzymy, że te zmiany to dobry początek powrotu do normalności sprzed epidemii – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.