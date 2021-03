Gastronomiczna premiera we Wroclavii. Max Premium Burgers z nowym lokalem

Lokal Max Premium Burgers we Wroclavii znajduje się bezpośrednio przy ul. Suchej.

MAX Burgers to najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery. Jej ambicją jest serwowanie najsmaczniejszych burgerów przygotowywanych ze składników najwyższej jakości. Marka powstała w 1968 r. i do dzisiaj pozostaje własnością założyciela i jego rodziny. To jednocześnie jedna z pierwszych w Europie sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie liczy ponad 170 lokali,

m.in. w Norwegii, Danii i Polsce. Szefem kuchni MAXa jest Jonas Martensson, który wcześniej odpowiadał za kuchnię szwedzkiego dworu królewskiego. Opracował on m.in. recepturę roślinnego zamiennika dla kotleta wołowego – Delifresh Plant Beef. Max Burger chce być dla swojej branży modelowym przykładem zrównoważonego działania.

Max Premium Burgers we Wroclavii

- Wrocław był pierwszym polskim miastem, do którego zawitał MAX Premium Burgers. Cieszymy się, że otwieramy tu już drugi lokal. Wroclavia to kluczowe miejsce na handlowej mapie stolicy Dolnego Śląska. Jesteśmy blisko głównego wejścia do centrum, przy ruchliwej ulicy, naprzeciwko dworca PKP. Kiedy skończą się obostrzenia pandemiczne i wokół ponownie zaroi się od pieszych, lokal ten mimo niewielkiej powierzchni z pewnością pokaże duży potencjał. Jesteśmy o tym przekonani – podkreśla Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland.

- Z przyjemnością witamy wśród naszych najemców restaurację Max Premium Burgers, która jest ceniona za wysoką jakość swych produktów i – bliską nam również – odpowiedzialność społeczną. Wraz z otwarciem lokalu przy ul. Suchej nasza oferta gastronomiczna coraz bardziej wychodzi poza mieszczącą się na poziomie drugim strefę Grand Kitchen. To kolejny lokal łatwo dostępny

dla przechodniów, bezpośrednio „z ulicy”, niemal na powietrzu. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej zróżnicować naszą ofertę, co – mamy nadzieję – spotka się z pozytywnym odbiorem klientów – podkreśla Anna Kula, rzecznik prasowy Wroclavii.

Uruchomienie Max Premium Burgers to kolejne z wielu otwarć planowanych we Wroclavii na ten rok. Pierwszą tegoroczną premierą była w centrum francuska sieć Courir. W najbliższych tygodniach, w zależności od obowiązujących obostrzeń, nastąpią kolejne otwarcia i rewitalizacje, wśród których znajdzie się gorąca premiera rynkowa.