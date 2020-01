Gastronomiczni giganci debiutują w Zielonej Górze

Rozbudowa galerii Focus Mall Zielona Góra nie zwalnia tempa. To nie jedyne zmiany. W obiekcie pojawiły się dwa nowe lokale gastronomiczne, Starbucks oraz Pizza Hut, które łącznie zajęły ponad 300 mkw. powierzchni. Jest to debiut marek w mieście.

Coraz bogatsze portfolio gastronomiczne zielonogórskiej galerii Focus Mall jest konsekwencją przyjętej przez inwestora, spółkę NEPI Rockcastle, strategii zakładającej stworzenie dla mieszkańców miasta i regionu miejsca, które udostępnia, m.in. różnorodną ofertę kulinarną. Dlatego w II. połowie grudnia ubiegłego roku, grono najemców obiektu wzbogaciła restauracja Pizza Hut oraz kawiarnia Starbucks, które są pierwszymi lokalami marek w Zielonej Górze. Sieci należą do portfolio grupy AmRest.

Restauracja Pizza Hut (157 mkw. powierzchni) oraz kawiarnia Starbucks (metraż 145 mkw.) ulokowane są w oddanym do użytku w kwietniu 2019 roku budynku, w którym znajduje się dwupoziomowy parking. Wejścia do lokali znajdują się od strony ul. Wrocławskiej. W sezonie wiosenno-letnim, klienci będą mogli korzystać również z klimatycznych zewnętrznych ogródków. Należy nadmienić, że odwiedzający galerię korzystają już z oferty lokalu KFC, który również należy do AmRest.

- Lista lokali gastronomicznych w naszej galerii sukcesywnie się powiększa. Wzbogacając ją wprowadzamy nie tylko nowe smaki, ale także ciekawe koncepty restauracyjne podążające za trendami. W efekcie, odwiedzający mogą wybierać pomiędzy różnymi kuchniami czy formatami restauracji. Dzięki temu, nasi klienci mają do dyspozycji szeroką ofertę, również w niedziele niehandlowe. Zależy nam by w naszym centrum pojawiły się właśnie takie lokale – z ugruntowaną pozycją, rozpoznawalną marką oraz aby każdy znalazł w Focus Mall zgodnego ze swoimi upodobaniami kulinarnymi – komentuje Marta Radziwoń, Dyrektor CH Focus Mall Zielona Góra.