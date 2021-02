Gatta łączy siły z Biedronką

- Współpraca Gatta z siecią Biedronka odnosi bardzo duży sukces sprzedażowy. Już podczas pierwszej edycji jesienią 2020 roku mieliśmy świetne opinie, a klienci Biedronki chętnie kupowali produkty Gatta. Stąd pomysł na wiosenną akcję. Planujemy kolejne wspólne działania, a także sezonowe rozszerzenie oferowanego asortymentu. Jest to odpowiedź na zainteresowanie klientek, które bardzo cenią sobie jakość naszych produktów. Wspólne przedsięwzięcie z siecią Biedronka pokazuje możliwości naszych mocy produkcyjnych – nie zwalniamy tempa i intensywnie działamy, aby produkcja szła pełną parą. To dla nas bardzo ważne zwłaszcza w okresie wielotygodniowych obostrzeń pandemicznych – kiedy nasi klienci nie mogli kupić towarów w sklepach, a zwłaszcza w galeriach handlowych. Warto zaznaczyć, że wszystkie nasze rajstopy powstają we własnych fabrykach w Polsce – dzięki czemu chronimy miejsca pracy w kraju – mówi adw. Tomasz Henclewski, pełnomocnik spółki Ferax, Kancelaria Henclewski & Wyjatek.

To już druga tak duża akcja promocyjna Gatta i Biedronki. Poprzednia miała miejsce jesienią 2020 roku, objęła 3000 standów i ponad 440 tys. sztuk produktów.