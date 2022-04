Gdańsk zyska nową inwestycję, która ma być wizytówką miasta

Grupa Capital Park zrealizuje nową inwestycję na Pomorzu. Firma zawarła finalną umowę zakupu dwóch działek w Gdańsku, o łącznej powierzchni 1,3 hektara, na Polskim Haku, niedaleko Głównego Miasta i takich zabytków jak Fontanna Neptuna, Bazylika NMP czy słynny portowy Żuraw. To jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w sercu Trójmiasta, na cyplu, w otoczeniu ujścia Motławy do Martwej Wisły. Planowany projekt to zabudowa mieszkaniowa wzbogacona o funkcje handlowo-usługowe. Autorem koncepcji architektonicznej jest pracownia JEMS Architekci.

W listopadzie 2020 r. Grupa Capital Park podpisała warunkową umowę przedwstępną nabycia udziałów w spółce Projekt I Sp. z o.o., należącej do firmy deweloperskiej ECO-Classic. Projekt I Sp. z o.o. jest wieczystym użytkownikiem terenu tzw. Polskiego Haka.

Do finalizacji transakcji potrzebne było m.in. zezwolenie Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Capital Park spełnił formalne wymogi i 31 marca br. podpisana została przyrzeczona umowa zakupu terenu.

Start prac budowlanych jest planowany na początek 2024 roku.

- Zakończył się trwający 1,5 roku proces nabycia terenów na Polskim Haku. Staliśmy się właścicielem niezwykle pięknie położonych działek, którym już wkrótce nadamy nowe funkcje. Zamierzamy stworzyć z tego miejsca reprezentacyjną wizytówkę tej części miasta. Inwestycja, którą projektujemy będzie nowoczesna, odpowiadająca na oczekiwania i potrzeby szybko rozwijającego się Gdańska, a także realizowana z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz zmieniającego się klimatu – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu w Grupie Capital Park.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sienna Grobla, biegnącej wzdłuż nabrzeża Polskiego Haka niedaleko Głównego Miasta i takich zabytków, jak Fontanna Neptuna, Bazylika NMP czy słynny portowy Żuraw. W pobliżu znajduje się również Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Stocznia Gdańska czy centrum edukacyjno-rekreacyjne Hevelianum. Miejsce jest niezwykle atrakcyjne ze względu na swoją lokalizację u zbiegu dwóch rzek – Motławy i Martwej Wisły oraz portowo-nabrzeżną panoramę.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Autorem koncepcji pracownia JEMS Architekci

Grupa Capital Park zorganizowała konkurs na zagospodarowanie terenu, do którego zostało zaproszonych sześć pracowni architektonicznych. Wyzwania podjęły się cztery biura projektowe: JEMS Architekci, Medusa Group, Bernatek Architekci oraz KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna. Autorem zwycięskiej koncepcji została pracownia JEMS Architekci.

- To niezwykłe miejsce, niezwykle eksponowane, widoczne w wielu perspektywach od strony lądu i wody. Niezwykły jest także kontekst przestrzenny sąsiadujących z projektem terenów przemysłowych, choć te pewnie w przyszłości ulegną przekształceniom. Wyjątkowa jest także odczuwalna bliskość zabytkowej materii miasta. Geometria poszczególnych części budowli, ukształtowanie przekroi, fasad to próba nawiązania do bogatego dziedzictwa architektury Gdańska i jednocześnie stworzenia współczesnej, wyrazistej formy całości, w miejscu gdzie naszym zdaniem ekspresja formy jest przestrzennie oczekiwana – informuje Marcin Sadowski, architekt i partner w pracowni JEMS Architekci.

Mieszkania, handel, coworking i dużo więcej

W przygotowywanym projekcie dominować będzie funkcja mieszkaniowa z uzupełniającymi ją lokalami handlowo-usługowymi, które znajdą się na parterach budynków.

Bardzo ważną rolę odgrywa tu ogólnodostępna, otwarta dla wszystkich mieszkańców Gdańska i turystów promenada rekreacyjna z usługami gastronomicznym.

Istotną częścią inwestycji będzie także starannie zaprojektowana zieleń wzdłuż wyremontowanego w latach 2020-2021 nabrzeża.

Planowane jest również utworzenie pomostów dla cumowania małych jednostek od strony Martwej Wisły. Architektura projektu została ukształtowana tak, by z większości mieszkań zapewniony był widok na rzekę.

Wyróżnikiem inwestycji, oprócz niebanalnej architektury, są dodatkowe przestrzenie i funkcje dla przyszłych mieszkańców, tworzące unikalny charakter osiągnięty przez półprywatną przestrzeń zielonego dziedzińca oraz kameralny basen, siłownię, pomieszczenia do coworkingu oraz odrębne bawialnie dla małych dzieci i sale dla nastolatków.

- Nasz projekt na Polskim Haku został przygotowany w oparciu o wytyczne wynikające ze zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu, które weszły w życie pod koniec listopada 2021 roku. Należały do nich m.in. zmiana funkcji z przemysłowo-usługowej na mieszkaniowo-usługową, ograniczenie wysokości zabudowy do 30 metrów, które wykluczyło realizację budynku wysokościowego jako dominanty kompozycyjnej na cyplu, zadbanie o ogólnodostępny ciąg pieszy wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły i Motławy, a także wprowadzenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 30%. Wysokiej jakości przestrzenie publiczne i starannie zaprojektowana zieleń towarzysząca jest zgodna ze strategią realizacji inwestycji reprezentowaną przez naszą firmę - dodaje Sylwia Filewicz, Head of Construction & Development w Grupie Capital Park.

Kiedy początek prac

Obecnie trwają prace nad koncepcją wielobranżową inwestycji. Następnie Grupa Capital Park rozpocznie procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, a po jej otrzymaniu będzie się ubiegała o pozwolenie na budowę. Jej rozpoczęcie jest uzależnione od procesów administracyjnych. Start prac budowlanych jest planowany na początek 2024 roku.

Inwestycja na Polskim Haku to kolejny projekt Grupy Capital Park w Trójmieście. We wcześniejszych latach firma podjęła się m.in. rewitalizacji zabytkowych, staromiejskich kamienic, gdzie obecnie funkcjonuje Hotel Hampton by Hilton Old Town Gdańsk (czerwiec 2018), modernizacji Galerii Zaspa, zlokalizowanej w przestrzeniach dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz (kwiecień 2016), a także przebudowy legendarnego budynku z restauracją Cristal w Gdańsku Wrzeszczu (2010).

Polski Hak to teren o bogatej historii

W XVI wieku stanowił on swego rodzaju wodne rogatki miasta i był zajmowany głównie przez rybaków, którzy mieli tam swoją osadę. Nazwa Polski Hak wywodzi się z języka dolnoniemieckiego, gdzie „Hake” oznaczało przylądek bądź mieliznę. W połowie XIX w. tereny te zostały przejęte przez Juliusa Klawittera, który zaczął rozbudowywać istniejącą w tym miejscu od 1827 r. Stocznię Klawitterów, a na początku XX w. cała produkcja okrętowa stoczni została przeniesiona właśnie tam. W okresie międzywojnia i Wolnego Miasta Gdańsk na tym obszarze znajdowała się również przystań polskiego Klubu Wioślarskiego w Gdańsku. Po II wojnie światowej otwarto tu Zakłady Rybne Gdańsk i bazę Spółdzielni Rybackiej "Jedność Rybacka”. Budynki po zakładach produkcyjnych zostały rozebrane i obecnie tereny na cyplu Polskiego Haka są niezabudowane.



Grupa Capital Park jest doświadczoną firmą deweloperską i inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa stworzyłaportfel nieruchomości, składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowej oraz wielofunkcyjnej, obejmujący takie aktywa jak Royal Wilanów oraz zrewitalizowana Fabryka Norblina.

Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 177 tys. mkw. i wartości rynkowej 2,6 mld PLN, z czego 92% stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie.