Gdańska Galeria Madison podsumowuje rok

Galeria Madison to śródmiejska przestrzeń handlowa w samym sercu Gdańska, w bliskim sąsiedztwie biur, hoteli i rosnących z dnia na dzień eleganckich osiedli apartamentowych. Miniony rok upłynął na umocnieniu propozycji handlowej obiektu, a tenant-mix ta galeria konstruuje nieco inaczej niż standardowe centra handlowe.

- Staramy się, by klient zastał u nas inną ofertę niż gdzie indziej, dlatego stawiamy na nieznane marki, nowe koncepty i debiuty formatów handlowych. Jesteśmy dumni, że to u nas, po raz pierwszy w swojej historii, Yasumi – największa w Polsce sieć Instytutów Kosmetologicznych i SPA, otworzyła salon w przestrzeni centrum handlowego. Także marka Netto swój pierwszy w Polsce dyskont, zaprojektowany zgodnie z nową koncepcją 3.0., otworzyła w Madisonie – mówi Anna Thomas, Dyrektor Zarządzająca, Madison.

Galeria, dzięki położeniu w centrum Gdańska, jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, ale skupiona na tym, by spełniać potrzeby, przede wszystkim, klientów mieszkających i pracujących niedaleko.

- Jesteśmy w sercu Gdańska - rozbudowujemy więc nasz sektor usług, na które, w centrum miasta, jest wielka potrzeba, niezależnie od dnia tygodnia. Klienci chwalą sobie samoobsługową pralnię Speed Queen, z której można skorzystać niezależnie od godzin działania obiektu, także w każdą niedzielę. Otworzone niedawno biuro LOT-u jest sporym udogodnieniem dla pracowników pobliskich biurowców oraz odwiedzających nas turystów – dodaje Magdalena Dampc, zastępca dyrektora ds. najmu.

Wokół tętni życie biurowe, również sam Madison łączy pod jednym dachem centrum handlowe i biurowe. W porze lunchu widać jak dobrą decyzją było rozbudowanie strefy Madison Food Zone. Codziennie liczne grupy klientów (pracowników pobliskich biur, ale także turystów i okolicznych mieszkańców) korzystają z oferty gastronomicznej 8 punktów: restauracji Bobby Burger, Pizzy Hut Express, Autorskiej Pierogarni One Lepią, Berlin Doner Kebap, Restauracji Olimp i Like Thai, Restauracji Masala oraz Subwaya. Rośnie także zainteresowanie ekologiczną, regionalną żywnością – co przekłada się na popularność działającego w galerii od niedawna Marketu Regionalnego „Żuławskie Smaki” sprzedającego ekologiczne lokalne przysmaki.