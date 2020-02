Gdański Manhattan podsumowuje 2019 rok

Manhattan w 2019 roku odwiedziło o 10% więcej klientów niż w roku poprzednim, co przełożyło się na 13%-owy wzrost obrotów najemców obiektu.

– W 2019 roku wprowadziliśmy w podwoje Manhattanu kilku nowych najemców, m.in. jedyny w Trójmieście sklep marki Dealz, Media Expert czy edukacyjny plac zabaw dla dzieci działający pod szyldem Klockownia. Zmienił się także operator myjni samochodowej oraz restauracji na Czwarte Piętro, której klienci korzystają z jedynego w dzielnicy Wrzeszcz tarasu widokowego. Rekomercjalizacja wymagała relokacji i zmiany powierzchni lokali u kliku istniejących najemców, ale udało się połączyć interesy wielu stron i istotnie zwiększyć atrakcyjność komercyjną centrum – komentuje Łukasz Tomczak, dyrektor zarządzający GCH Manhattan.

Manhattan obecnie jest w pełni skomercjalizowany tak w części handlowo-usługowej, jak i w części biurowej. Doskonała lokalizacja projektu i dogodny dojazd stanowią niepodważalne atuty nieruchomości i wpływają na zainteresowanie najemców.

– Można powiedzieć, że mamy do czynienia ze skończonym projektem. Umowy najmu zabezpieczają projekt na kilka najbliższych lat i poza powiększeniem kilku lokali nie planujemy w tym roku wielkich zmian w mixie najemców. Przyjęty kierunek zmian plasujący Manhattan jako przyjazne centrum codziennych odwiedzin z szeregiem elementów edukacyjno-rozrywkowych stanowiących wartość dodaną został pozytywnie przyjęty przez naszych klientów, czego efekty widać gołym okiem. Notujemy na co dzień istotnie większą odświeżalność, a ponieważ szczególnie druga połowa roku była dla nas wybitnie pomyślna, dobrze weszliśmy w 2020 rok. Obecnie jeszcze bardziej skupiamy się na stymulacji wyników sprzedażowych najemców. Udało się zamknąć usta niedowiarkom i udowodnić, że dojrzały obiekt (Manhattan obchodził w ubiegłym roku swoje 15-lecie), pomimo zwiększenia nasycenia konkurencyjnego, może być powrócić do czasów swej świetności – kończy Tomczak.