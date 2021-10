Gdyńska galeria Klif świętuje jubileusz

Gdyńska Galeria Klif obchodzi w tym roku srebrny jubileusz.

Dokładnie 1 października 1996 roku na terenie byłej giełdy samochodowej, uroczyście otwarto drzwi nowo powstałego centrum handlowego. Galeria stanowiła jednocześnie nową jakość na mapie zakupowej nie tylko Trójmiasta, ale całej Polski.

Trzynaście lat później Galeria Klif rozbudowała się i powiększyła dwukrotnie.

Galeria Klif od początku, bowiem aktywnie angażuje się w pomoc osobom potrzebującym i mocno wpiera kulturę oraz sztukę, co łatwo dostrzec przechadzając się po wnętrzu galerii, gdzie poza ofertą handlowo-usługową „dla ciała” łatwo dostrzec ofertę dla ducha - licznie organizowane wystawy artystyczne i wydarzenia kulturalne. Za te działania Galeria Klif w 2019 roku otrzymała statuetkę gdyńskiego Galionu w kategorii mecenat kultury.

- 25.urodziny to dla nas bardzo ważna uroczystość – przyznaje Mariola Rogóż, Dyrektor Galerii Klif. – Taki wiek, choć już dorosły, pokazuje, że jesteśmy ważnym miejscem dla mieszkańców Gdyni i okolicy, w którym nie tylko chcą robić zakupy, ale po prostu spędzać czas. To dla nas dowód na to, że klienci nas lubią – dodaje z radością.

Z okazji Jubileuszu Galeria Klif przygotowała szereg atrakcji dla swoich klientów. W dniach od 22 do 27. października czekać będą karty podarunkowe Galerii Klif i vouchery zakupowe znajdujących się w galerii sklepów i strefy gastronomicznej. Wartość nagród uzależniona będzie od wartości zrobionych w galerii w danym dniu zakupów. Kupon będzie można otrzymać już za wydanie 200 zł.

W tym samym czasie galeria organizować będzie warsztaty tematyczne, na które zaprasza wszystkich chętnych. 22 i 23 października o 17.00 w Mo61 odbędą się warsztaty perfumiarskie, 23 października o 11.00 i 14.00 Kwiaciarnia Narcyz przeprowadzi warsztaty florystyczne. Z kolei 25 i 26 października o 19.30 będzie można poznać tajniki japońskiej kuchni w restauracji Yoko Sushi. Udział w warsztatach jest bezpłatny, należy jednak zarejestrować się na wydarzenie wg wskazówek przekazanych przez Galerię Klif na Facebooku.

W poniedziałek 25 października o 17.00 w Kawiarni Amber Coffe&Bakery odbędzie się spotkanie Klientów VIP galerii. Spotkanie poprowadzi gość główny wieczoru, aktorka Teatru Miejskiego w Gdyni Beata Buczek Żarnowska, a swoje prelekcje z tej okazji poprowadzą Michał Jeger - właściciel perfumerii Mo61, Katarzyna Kobiela – stylistka Galerii Klif i Anna Szalińska właścicielka Kliniki DrSkin z Gdyni Orłowo.