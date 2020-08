Gdzie hipermarket traci, tam dyskont zyskuje

Czynniki takie jak zmiany nawyków zakupowych konsumentów, kwestie: lokalizacji, asortymentu, powierzchni sklepu, czy promocji sprawiły, że sprzedaż Carrefoura w Polsce w drugim kwartale tego roku spadła. W tym samym czasie konkurencyjna Biedronka zdołała powiększyć przychody kolejny kwartał z rzędu. Okres lockdown, który trwał przed większą część drugiego kwartału bez wątpienia należał do tej sieci. W drugim kwartale tego roku Biedronka zanotowała wzrost sprzedaży o 8,7 proc. do 3,3 mld euro, a sprzedaż LfL była wyższa o 4,8 proc. Z kolei sprzedaż LfL sieci Carrefour w Polsce w drugim kwartale wyniosła 479 mln euro i była o 4,2 proc. niższa rdr. (sprzedaż całkowita była niższa aż o 10 proc.). W całym pierwszym półroczu Carrefour nad Wisłą osiągnął nieco ponad 1 mld euro sprzedaży, co oznacza wzrost LfL o 2 proc. (sprzedaż całkowita to spadek o 2,2 proc.).

- W I kwartale br. sklepy spożywcze biły rekordy obrotów - Polacy kupowali na zapas w związku z nadciągającą pandemią. Na tym zyskał również Carrefour. Potem pojawiły się ograniczenia w handlu w centrach handlowych, gdzie mimo działającego hiper- czy supermarketu, ruch praktycznie zamarł, bo wszystkie pozostałe sklepy musiały pozostać zamknięte. Właśnie w galeriach sieć posiada większość swoich placówek formatu super- i hipermarketów – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Wojciech Chromik, menedżer Grand Thornton.

Wojciech Chromik zwraca uwagę na to, że sieć Carrefour posiada w Polsce 90 placówek typu hipermarket i ponad 150 supermarketów, zaś te formaty przeżywają regres. Dlatego Grupa Carrefour musi kontynuować wdrażanie swojego planu strategicznego Carrefour 2022, który zakłada ograniczanie powierzchni sprzedaży hipermarketów i przyspieszenie rozwoju sklepów typu convenience

Z czego może wynikać niechęć Polaków do hipermarketów w okresie pandemii? Jak uważa Maciej Kraus, partner w Movens Capital S.A., ludzie boją się chodzić do centrów handlowych, na czym cierpią również hipermarkety i supermarkety ulokowane w tych obiektach.

Na tych obawach wygrywają dyskonty, oferujące bliskość, dostępność sklepu oraz ciekawe promocje. Zdaniem Macieja Krausa o sukcesie Biedronki zdecydowało kilka elementów: sieć wydłużyła godziny otwarcia sklepów, a część z nich działała nawet przez całą dobę, wprowadzono też dodatkowe, specjalne promocje, w tym nocne zniżki. Ponadto, podczas lockdownu sieć znalazła sposób na ominięcie zakazu handlu w niedzielę, dzięki współpracy z Glovo, który dostarcza zrobione w internecie zamówienie prosto pod drzwi. Wirtualny sklep działa nawet w niedzielę niehandlową.

