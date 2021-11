Gdzie powstaną nowe Studia Planowania IKEA?

Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie Studio Planowania IKEA w drugim obiekcie należącym do NEPI Rockcastle w galerii Focus Mall Zielona Góra.

IKEA testuje nowe miejsca spotkań z klientami, gdzie wykwalifikowani projektanci pomogą w zaplanowaniu przestrzeni.

W Olsztynie IKEA otworzyła studio w Galerii Warmińskiej.

Jest to jedna z ośmiu nowych lokalizacji, gdzie będą dostępne takie usługi IKEA.

Pierwsze Studio Planowania IKEA otwiera się już dzisiaj (tj. 21.10.2021 r.)

w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park przy ulicy Górczewskiej 124 (godziny otwarcia: 10:00 – 22:00). Wkrótce zostaną otwarte kolejne punkty:

· Studio Planowania IKEA Rzeszów w Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1, godziny otwarcia: 10:00 – 21:00,

· Studio Planowania IKEA Kielce w Galerii Echo, ul. Świętokrzyska 20, godziny otwarcia: 09:00 – 21:00,

· Studio Planowania IKEA Olsztyn w Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26, godziny otwarcia: 10:00 – 21:00,

· Studio Planowania IKEA Zielona Góra w Focus Mall, ul. Wrocławska 17, godziny otwarcia: 09:00 – 21:00,

· Studio Planowania IKEA Bielsko-Biała w Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, godziny otwarcia: 09 – 21:00,

· Studio Planowania IKEA Częstochowa w Galerii Jurajskiej, Aleja Wojska Polskiego 207, godziny otwarcia 10:00 – 22:00,

· Studio Planowania IKEA Toruń w Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, godziny otwarcia: 09:00 – 21:00.

Wystarczy zapisać się na spotkanie na IKEA.pl/planowanie. W Studiu Planowania można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę, czy garderobę wspólnie z projektantem lub omówić projekt wcześniej już opracowany samodzielnie za pomocą programów do planowania IKEA dostępnych online. Przykładowo przy projektowaniu kuchni do wyboru są dwie opcje: podstawowa oraz rozszerzona.

– Obecnie w ramach naszych planów dotyczących zwiększania dostępności, skupiamy się na nowych modelach dotychczasowych inwestycji – głównie pod kątem powstawania miejsc spotkań z klientami. Poprzez Studio Planowania IKEA chcemy zaproponować naszym klientom nową formę spotkania, która mamy nadzieję, przybliży im ofertę IKEA i odpowie na aktualne potrzeby i zmieniające się warunki. Dzięki temu będziemy mogli pomóc kolejnym Polakom w urządzaniu ich kuchni, zaplanowania szafy czy garderoby – mówi Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. transformacji i rozwoju biznesu.

Studio Planowania to przestrzeń 50 – 100 mkw. zaprojektowana przez IKEA w taki sposób, by wygodnie oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeprowadzić rozmowę z klientem. Usługa jest kompleksowa, ponieważ pomoc dotyczy także potrzebnych dodatkowych świadczeń, w tym zamówienia transportu do domu lub najbliższego Punktu Odbioru w danej lokalizacji. Po wygenerowaniu zamówienia płatność odbywa się za pośrednictwem linka, który wysyłany jest na urządzenie klienta (komputer lub smartfon).