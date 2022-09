Atrakcyjna dla klienta oferta segmentu leisure&activity ma coraz większy wpływ na obroty Gemini Park Bielsko-Biała.

Atrakcyjna oferta segmentu leisure&activity ma wielki wpływ na obroty Gemini Park Bielsko-Biała.

Było to szczególnie widać w minione wakacje, które centrum handlowe zakończyło na mocnym plusie.

Minicentrum nauki, park edukacyjno-rekreacyjny, kino, tor gokartowy, wakacyjne eventy - Gemini Park Bielsko-Biała kusi atrakcjami czasu wolnego. Znaczący rozwój oferty rozrywkowej w ostatnich latach i idące w parze z tym poszerzanie funkcji centrum handlowego pozytywnie wpływają na wyniki, jakie dziś notuje obiekt.

Pod wieloma względami jesteśmy obecnie najbardziej rozrywkową galerią handlową na Podbeskidziu. Spośród wszystkich centrów handlowych w regionie nasz segment leisure&activity jest nie tylko najszerszy, ale także bardzo zróżnicowany. To nie pozostaje bez wpływu także na obroty – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

- Klienci Gemini Park mają bowiem znacznie więcej powodów do odwiedzin obiektu w tygodniu, ale również w weekendy. Zostają też na dłużej i częściej wracają. Co więcej, jesteśmy przez to postrzegani też jako obiekt znacznie bardziej „casualowy”, w którym można zrobić nie tylko zakupy, ale także zrelaksować się, spotkać z przyjaciółmi i dobrze bawić całą rodziną – dodaje.

Jest to zasługą najemców, ale także licznych inwestycji. Odwiedzający Gemini Park mogą tu znaleźć 10-salowe kino Cinema City, największe w regionie. Przy galerii, nad rzeką Białą, znajduje się natomiast unikalny na rynku retail plenerowy park edukacyjno-rekreacyjny „W DECHE!” z kilkudziesięcioma atrakcjami dla dzieci, w tym parkiem linowym. Cała inwestycja ma aż 10,5 tys. mkw. i z każdym rokiem zyskuje nowe elementy.



Od niedawna Gemini Park przyciąga także innowacyjnym i pionierskim na rynku Minicentrum Nauki „Science Point”. To dziś jedyna tego typu przestrzeń na polskim rynku centrów handlowych, która poprzez interaktywne eksponaty popularyzuje nauki ścisłe i służy do eduzabawy. Miejsce powstało we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i samorządem, a także dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Edukacji. Projekt już nominowano m.in. do Eurobuild Awards.

Ale nie tylko stałe atrakcje rozrywkowe przyciągają, także sezonowe. Od czerwca do sierpnia przy centrum handlowym działało plenerowe kino. Oprócz tego zorganizowano 6. urodziny parku „W DECHE!”. W sierpniu z kolei mieszkańcy regionu mogli zobaczyć w Gemini Park bezpłatną wystawę „Kolejkoland”. Od niedawna w centrum działa także akademia driftingu Crazy Carts ze specjalnym torem dla gokartów.



Oferta leisure&activity, jaką znajdują u nas klienci znacząco odbiega od tej klasycznej, jaką znajduje się w innych centrach handlowych, co wyróżnia nas na regionalnym rynku. Cały segment rozwijamy w sposób bardzo kreatywny, tworząc autorskie miejsca, które bawią i zachęcają do ruchu, popularyzują naukę, integrują lokalną społeczność, a co najważniejsze efektywnie wypełniają czas wolny wartościową rozrywką – mówi Krzysztof Brączek.

Popularność tak stworzonego tenant mix’u pozytywnie wpływa na obroty obiektu, co było widać szczególnie w wakacje. W lipcu i sierpniu tego roku, w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku, wzrosły one średnio aż o 25 proc. Intensywny sezon zanotował m.in. park „W DECHĘ!”. W porównaniu do lipca 2019 roku, w lipcu 2022 jego obroty wzrosły aż 37 proc. W sierpniu w analogicznym zestawieniu był to wzrost o 26 proc.

Rozrywka ma pozytywny wpływ na obroty, jakie notujemy także w innych segmentach. Obok szerokiej oferty handlowej, opartej w dużej mierze na modzie i znanych markach, jest jednym z czynników, który nakręca ruch i sprzedaż w centrum handlowym. Część klientów wybiera nas dziś wyłącznie ze względu na ten segment. Część natomiast w pełni korzysta z naszej oferty, przy okazji odwiedzając np. park, kino czy Science Point. Bez względu jednak na kontekst wizyty, jest to oferta, która zwraca uwagę – mówi Brączek.

Widać to na przykładzie kina. Tylko w lipcu aż 12 proc. klientów odwiedzających Gemini Park oprócz oferty handlowej skorzystało także z oferty kina. Z kolei w sierpniu aż 8 proc. odwiedziło park „W DECHE!” i park linowy. Rośnie także zainteresowanie Science Pointem i jego licznymi, bezpłatnymi atrakcjami, w tym interaktywną wystawą, warsztatami i prelekcjami.



W samym lipcu minicentrum nauki zanotowało wzrost frekwencji o 27 proc. w stosunku do czerwca. Z kolei w sierpniu w zestawieniu z lipcem zanotowano tu 19 proc. wzrost liczby odwiedzających. Łącznie, w wakacyjne miesiące, przestrzeń tę odwiedziło ponad 18 tys. tys. osób, w tym głównie dzieci, do których adresowany jest Science Point.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl