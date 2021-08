Gemini Park Bielsko-Biała: Rośnie liczba klientów, zwłaszcza w gastronomii

Od ponad 3 miesięcy w Gemini Park Bielsko-Biała obserwuje się nie tylko ożywienie handlu. Wraz z dalej idącymi poluzowaniami obostrzeń, centrum notuje stale rosnącą liczbę odwiedzających w plenerowym Parku „W DECHĘ”. Klientów przybywa też w restauracjach, a widzów w kinie. Jak zauważa Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała, odwiedzający galerię znów korzystają ze wszystkich jej funkcji.

- Pandemia zmieniła konsumentów. Coraz więcej klientów robi zakupy w pojedynkę, szybciej, bardziej konkretnie i celowo, obserwujemy także narodziny nowych grup konsumentów. Polacy stali się price&value shopperami. Korzystamy w pełni z okazji, które przynosi polockdownowy handel, ale jednocześnie zwracamy się ku jakości kupowanych rzeczy. Nie oszczędzamy przy tym, ale zważamy na to, co kupujemy. Sprzyja temu fakt, że handel działa niejako w „trybie awaryjnym”, próbując odrobić straty. Z jednej strony sprzedaż wznowiono w szczycie wiosennego mid season sale, teraz mamy końcówkę letnich wyprzedaży, z drugiej mnożą się też akcje prosprzedażowe samych marek i galerii. Value&price shopper czerpie więc w pełni z dobrodziejstwa powrotu do tradycyjnego handlu, co też sprzyja ożywieniu, jakie obserwujemy. Jest to więc pozytywne zjawisko. Wyzwaniem z kolei dla całego rynku będzie wyłaniający się powoli fusion shopper. To konsument, który korzysta z zakupów we wszystkich dostępnych dziś kanałach, a więc stacjonarnie, online i click&collect. Jego pojawienie się oznacza, że będziemy musieli jeszcze baczniej śledzić zmieniające się nawyki kupujących, a także co ważne – nadążać za nimi. Cieszy natomiast to, że wbrew prognozom wygłaszanym przez wielu ekspertów od początku I lockdownu, nie widać końca tradycyjnego handlu, wręcz przeciwnie, najnowsze badania pokazują wręcz odpływ konsumenta z kanałów online na rzecz kanałów stacjonarnych - mówi Krzysztof Brączek.

