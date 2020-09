Gemini Park Bielsko-Biała wraca do formy sprzed pandemii

Miesiąc otwierający wakacje przyniósł Gemini Park Bielsko-Biała obroty zbliżone do wyników sprzed roku. Jednocześnie najemcy aż z sześciu branż zanotowali wyniki lepsze niż w 2019 r.

Rosną obroty najemców bielskiej galerii. W lipcu br. marki obecne w Gemini Park odrobiły aż 99 proc. obrotów z lipca 2019. Dla porównania, w czerwcu rok do roku, najemcy odzyskali 88 proc. obrotu, a w maju 72 proc. To jak dotąd najlepszy wynik od czasu zniesienia lockdown'u. - Wystarczyły trzy miesiące, aby obroty galerii zbliżyły się do wyników sprzed roku. Od zeszłorocznych obrotów dzieli nas już tylko 1 proc. różnicy. Ogrom pracy, którą włożyliśmy w walkę ze skutkami koronakryzusu zaczyna przynosić wyczekiwane przez naszych najemców efekty - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

W lipcu aż w sześciu branżach z oferty Gemini Park zanotowano obroty z metra kwadratowego wyższe niż przed rokiem. O 13 proc. wzrosły rok do roku obroty w segmencie biżuterii i dodatków, a o 12 proc. w zdrowiu i urodzie. Na plusie jest także segment mody. W sklepach z modą damską obroty rok do roku wzrosły w lipcu o 16 proc. Największy skok obrotów zanotowały natomiast sklepy ze sprzętem RTV i AGD oraz elektroniką, aż o 34 proc. Coraz bliżej wyników z roku ubiegłego są także najemcy z segmentu multimediów, bielizny, mody sportowej i sportu czy obuwia.

- W lipcu blisko 40 proc. naszych najemców zanotowało wyniki lepsze niż w lipcu ubiegłego roku. W tej grupie dominują sklepy z elektroniką, AGD i RTV, a także marki modowe, jubilerzy i drogerie. Powoli poprawia się także kondycja w branżach, które koronakryzys dotknął najmocniej tj. w gastronomii i usługach. Przykładem jest park rozrywowo-rekreacyjny "W DECHE", który w lipcu br. w stosunku do lipca 2019 odzyskał 87 proc. klientów. Park linowy z kolei w minionym miesiącu zanotował wzrost rok do roku aż o 23 proc.- mówi Krzysztof Brączek.

Gemini Park Bielsko-Biała to nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe położone w samym sercu stolicy Podbeskidzia. Na ponad 42 tys. m kw. można znaleźć 120 sklepów, punktów usługowych i restauracji.