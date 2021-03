Gemini Park Bielsko-Biała z bogatszą ofertą modową

Gemini Park Bielsko-Biała umacnia swoją ofertę modową, a zwłaszcza jej część skierowaną do kobiet. Do grona najemców centrum handlowego dołączyła właśnie polska marka odzieżowa Femestage. Brand zajął lokal o powierzchni prawie 250 m kw.

- Koronakryzys nie zniechęca marek do inwestowania w najem w Gemini Park. Centrum handlowe wciąż postrzegane jest przez rynek i partnerów biznesowych jako atrakcyjna biznesowo lokalizacja w tej części Polski. Ten potencjał dostrzegła także marka Femestage. Jest to pierwsze otwarcie w 2021 roku - mówi Joanna Zemczak, senior leasing manager Gemini Holding.

Marka ta wzmocni intensywnie rozwijany w ostatnich latach segment modowy bielskiej galerii. Już dziś można w nim znaleźć aż 39 sklepów z ofertą m.in. odzieżową i obuwniczą. Wśród marek, które ulokowały tu swoje salony, można znaleźć m.in. H&M, C&A, New Yorker, Reserved, Cropp, House, Sinsay, CCC, Deichmann, Diverse, Greenpoint, Big Star, Mohito, Monnari, Solar czy Tatuum. Moda wypełnia już prawie 40 proc. tenant mixu bielskiej galerii.

- Femestage to dynamicznie rozwijająca się marka, która posiada salony w najlepszych centrach handlowych w całej Polsce. Teraz do tej listy dołącza także Gemini Park, obiekt znany ze swojej rodzinnej, ale także modowej oferty, jednej z najszerszych na Podbeskidziu. Jestem przekonana, że centrum handlowe o tak mocnej pozycji na lokalnym rynku będzie dobrym "domem" dla brandu, zapewniając mu dostęp do bardzo szerokiego grona klientów w różnym wieku - dodaje Joanna Zemczak.

Gemini Park atrakcyjne dla najemców

Jak podkreślają przedstawiciele w dobie pandemii Gemini Park nie straciło na swojej atrakcyjności leasingowej, skutecznie opierając się skutkom koronakryzusu, jakie dotknęły rynek. Co więcej, centrum handlowe w 2020 roku pozostało popularną destynacją zakupową zarówno w okresie luzowania obostrzeń, jak i kolejnych lockdownów.

- Gemini Park zachowało swoją mocną pozycję na Podbeskidziu. Miniony rok zakończyliśmy ze średnim fooftallem na poziomie 73 proc. w stosunku do 2019 roku. Był to wynik znacznie lepszy niż obserwowany w 2020 roku na rynku w dużych centrach handlowych i w woj. śląskim. Taki wynik osiągnięto mimo zamknięcia segmentu rozrywki (kina, fitness clubu) na blisko pół roku - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.