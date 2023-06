Gemini Park Bielsko-Biała wprowadza ekoKarty Podarunkowe wykonane w całości z papieru. To kolejny przyjazny klientom krok w kierunku bardziej „zielonych” zakupów, a także rozwiązanie wspierające najemców.

Gemini Park Bielsko-Biała wdraża kolejne proekologiczne inicjatywy.

Galeria oferuje klientom ekoKarty Podarunkowe.

Kartę można zasilić kwotą od 50 do 1000 zł i wykorzystać w ponad 100 miejscach na terenie galerii.

Gemini Park Bielsko-Biała od lat wdraża proekologiczne inicjatywy mające na celu edukację lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska. Najnowszą z nich jest wykonana w całości z papieru ekoKarta Podarunkowa, z której już teraz skorzystają wszyscy klienci centrum handlowego.

– ekoKarta Podarunkowa to istotny element wsparcia sprzedaży w sklepach i punktach usługowych Najemców Gemini Park w Bielsku-Białej. Kartę można zasilić kwotą od 50 do 1000 zł i wykorzystać w ponad 100 miejscach na terenie galerii. Jest podarunkiem na różne okazje, ale także rozwiązaniem dla firm, które będą mogły wyposażyć pracowników w ten benefit. Cieszymy się, że Gemini Park Bielsko-Biała wdraża to innowacyjne rozwiązanie jako pierwsza galeria handlowa w naszym regionie - komentuje Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Ekologiczne karty podarunkowe można nabyć w kartomacie, który pojawił się w pasażu galerii. To samoobsługowe urządzenie, w którym kartę podarunkową można kupić w trzech krokach, a płatność uregulować przy pomocy karty płatniczej. Kartomat daje również możliwość sprawdzenia salda i daty ważności karty poprzez zeskanowanie kodu QR.

- Wsłuchując się w potrzeby biznesu i najnowsze trendy HR przygotowaliśmy ofertę ekoKart Podarunkowych dla Firm. Karty, w zależności od zapotrzebowania klientów, będą dostarczane bezpośrednio do biura lub do odbioru w punkcie sprzedaży. Wygodną opcją dla klientów B2B będzie także przekazanie pracownikom kodów odbioru, na podstawie których każdy z nich osobiście odbierze swoją ekoKartę w kartomacie - podkreśla Krzysztof Brączek.

