W połowie lata do Gemini Park Tychy wprowadziła się szkocka marka sportowa Trespass.

To pierwszy salon tej marki w Tychach i trzynasty w Polsce.

Na 180 metrach kwadratowych klienci mogą skorzystać z bogatej oferty outdoorowej.

Trespass to marka stworzona w 1984 roku przez firmę Jacobs and Turner, jej siedziba mieści się w Glasgow. Swoje sklepy posiada w 60 krajach, jest ich ponad 300 na całym świecie. Sklep dysponuje kompletną ofertą outdoor dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. Asortyment dostępny dla klientów jest szeroki – od odzieży sportowej, poprzez obuwie oraz gadżety i różnorodne akcesoria sportowe. Rozwiązanie dla siebie odnajdą tu zarówno osoby uprawiające sport dla przyjemności, jak i profesjonaliści. Propozycja Tresspass obejmuje dział dla kobiet i mężczyzn oraz dzieci, a nawet linię ubrań i akcesoriów dedykowaną psom.

Oferta Gemini Park Tychy wzbogaciła się o kolejnego oczekiwanego przez naszych klientów najemcę. Trespass to uznana marka outdoor o międzynarodowym doświadczeniu i wyjątkowym design. Cieszymy się z jej obecności w Gemini Park Tychy – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease Gemini Holding.

Gemini Park Tychy zdecydowanie stawia na rozwój tenant-mix, także w obszarze sportu. W obiekcie oprócz Trespass swoje punkty ulokowały takie marki jak Martes Sport, 4F, 50 Style, New Balance. Olimp Store i SFD oferują natomiast szeroki wybór suplementów diety, odżywek i żywności dietetycznej. W sportowy tenant-mix wpisuje się również działający od ponad 5 lat klub fitness – na terenie Gemini Park Tychy znajduje się Fabryka Formy, która łączy siłownię z szerokim wyborem zajęć ruchowych

- Długoletnia umowa, którą podpisaliśmy z Trespass, to element szerszej strategii Gemini Park Tychy mającej na celu rozwój oferty outdoor w naszej galerii. Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną. Poszerzanie udziału marek sportowych w tenant-mix to dowód na to, że wsłuchujemy się w trendy, proponując kupującym dostęp do brandów, które wspierają rozwój ich pasji i zdrowych nawyków – podkreśla Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

