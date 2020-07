Gemini Park Tarnów notuje wzrosty

Gemini Park Tarnów notuje rosnący footfall. Tylko w czerwcu br., w porównaniu do tego samego miesiąca przed rokiem, ruch kształtował się tutaj na poziomie 77% i był aż o 10% większy niż w maju.

Centra handlowe w Polsce przyciągają coraz więcej klientów.

- Dobre wyniki Gemini Park pokazują, że ruch w centrum handlowym wraca do normy. Klientów jest coraz więcej, co oznacza, że czują się u nas bezpiecznie. Czerwiec pokazał, że majowy szczyt, który pojawił się po zniesieniu lockdown'u, nie był chwilowym zjawiskiem, a początkiem trendu , który w minionym miesiącu wyraźnie umocnił się - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

- To pozwala nam spojrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu. Tym bardziej, że w wybrane dni w czerwcu zaczęliśmy notować wyniki nawet lepsze niż w 2019 roku. Jednocześnie także obserwowany przez nas footfall zbiega się z pozytywnym trendem, jaki notuje na rynku Polska Rada Centrów Handlowych - dodaje.

Ale nie tylko czerwiec przynosi optymistyczne wieści z Gemini Park Tarnów. Centrum zanotowało także mocne otwarcie lipca. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca, w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem, na zakupy do centrum wróciło ponad 84% klientów.

- Początek wakacji przyniósł wzrost footfall o kolejne 7%. Lipiec to już 3 miesiąc z rzędu od zniesienia lockdown'u, kiedy to obserwujemy rosnącą liczbę kupujących i to na poziomie znacznie wyższym niż w maju i czerwcu. Prognozy wskazują, że trend ten będzie umacniał się przez cały lipiec, pozwalając na dalsze odrabianie footfall'u - mówi Nowak.

Zdaniem przedstawicieli obiektu, na coraz lepsze wyniki Gemini Park wpływa dziś kilka czynników, w tym te najważniejsze, jak: mocna oferta, zasady organizacyjne dbające o odwiedzających i pracowników oraz fakt, że wszyscy najemcy wznowili działalność.

- Nasi klienci mogą w galerii znaleźć ten sam mix najemców, co przed lockdownem. Działają np. wszystkie sklepy w kluczowym dla nas segmencie modowym czy w popularnym segmencie wyposażenia wnętrz. Co więcej, zaczynają się pojawiać także nowe marki, chociażby Punkt Obsługi Klienta Ikea, restauracje Sevi Kebab/Oriental Express czy kawiarnia lokalnej marki Strusinianka - mówi Zbigniew Nowak.

Nie bez znaczenia pozostają także zachowania konsumentów na rynku. Według najnowszych danych rośnie sprzedaż w sklepach stacjonarnych, kosztem popularnych w czasie pandemii sklepów online - podaje JLL. Wraz ze zniesieniem lockdown'u łączna sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 14,9 proc. m-d-m., w tym samym czasie udział e-commerce spadł do 9,1 proc. i to aż z 11,9 proc., które notowano w kwietniu. Trend ten umocnił się w czerwcu. Według GUS sprzedaż przez internet w czerwcu wynosiła 7,7 proc.

