Gemini Park Tarnów podarował budynek fundacji

Gemini Park Tarnów, centrum handlowe należące do Gemini Holding, przekazało nieruchomość krakowskiej Fundacji DEMOS. To budynek przy ul. 16 Pułku Piechoty 10 w Tarnowie, który od 10 lat zajmuje SIEMACHA Spot - placówka wsparcia dziennego, prowadząca wszechstronną działalność dla dzieci i młodzieży. W budynku mieści się również fitness Com Com Zone, prowadzony przez społeczników.

Tarnowska SIEMACHA to pierwszy tego typu ośrodek na świecie, będący przestrzenią do zabawy i nauki, zlokalizowany bezpośrednio w sąsiedztwie galerii handlowej.

Trzykondygnacyjna nieruchomość, którą otrzymała na własność Fundacja liczy blisko 2 tys. m. kw. powierzchni i składa się z kilku nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeń, zaadaptowanych na pracownie i gabinety wykorzystywane w codziennych zajęciach realizowanych dla dzieci. Znajduje się tutaj także kuchnia z przestrzenną jadalnią. Co ciekawe, sam budynek, który właśnie trafił w ręce Fundacji zaprojektowany został przez jednego z byłych podopiecznych placówki, a obecnie pracownika krakowskiego Gemini Holding.

Pomysł sprowadzenia do Tarnowa SIEMACHY był wspólną inicjatywą ks. Andrzeja Augustyńskiego, prezesa Fundacji DEMOS oraz Rafała Sonika, prezesa Gemini Holding. Ten pierwszy tak dziś komentuje gest inwestora.

- Ponad dziesięć lat temu Rafał Sonik zapowiedział przekazanie na rzecz Fundacji DEMOS budynku, w którym mieści się placówka SIEMACHY w Tarnowie. I tak się stało! Podkreślam to, ponieważ często inwestorzy porzucają zainteresowanie sprawami społecznymi zaraz po tym, jak osiągną swoje cele. Przed laty, niektórzy powątpiewali w szczerość tego gestu. To dobry moment, żeby odwołać niesprawiedliwe opinie - mówi ks. Andrzej Augustyński, założyciel SIEMACHY, prezes Fundacji DEMOS. - Fakt, który zaistniał wraz z aktem własności jeszcze mocniej zakorzenia nas w Tarnowie i czyni bardziej odpowiedzialnymi za losy dzieci w tych jakże turbulentnych czasach. Od dzisiaj jesteśmy tutaj u siebie i podchodzimy do lokalnych problemów jak do swoich własnych. Na dobre i na złe - dodaje.

Tarnowski Spot to miejsce wyjątkowe. Jego inicjatorzy stworzyli przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą nie tylko odrobić lekcje czy skorzystać z pomocy w nauce, ale także odkryć nowe zainteresowania, grając na instrumentach muzycznych, tworząc dzieła plastyczne, czy zdobywając tarnowskie sceny teatralne. Pomagają w tym bezpłatne warsztaty, wspierające rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny i fizyczny, a także liczne wyjazdy. Wychowankowie mogą liczyć także na pomoc specjalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców czy instruktorów zajęć artystycznych.