Gemini Park Tarnów poszerza ofertę w segmencie fashion

Do grona nowych najemców Gemini Park Tarnów dołącza sieć kaes, która w centrum ulokuje swój pierwszy sklep w Tarnowie oraz marka Lee Cooper, która do miasta wraca po krótkiej przerwie.

keas to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów z segmentu casualowo-sportowego, licząca sobie ponad 85 punktów na terenie całej Polski. Asortyment wypełniają takie marki, jak: Adidas, Puma, Nike, Tom Tailor, New Balance, Reebok, 4F, Outhorn, Skechers, Vans, Under Armour czy Cross Jeans.

Nowy najemca wynajął w galerii powierzchnię 198 mkw.

Lee Cooper wynajmie lokal mający 71 mkw. Marka Lee Cooper powstał ponad 110 lat temu w Wielkiej Brytanii. Obecna jest aż w 70 krajach i ma ponad 680 sklepów.