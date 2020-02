Gemini Park Tarnów sięgnęło po rekord

Najemcy Gemini Park mają powody do zadowolenia. Centrum handlowe zakończyło 2019 rok nie tylko ze wzrostem obrotów w porównaniu do 2018 roku, ale także z rekordową średnią wartością obrotów przypadających na metr kwadratowy.

Gemini Park Tarnów umacnia swoją pozycję we wschodniej części Małopolski jako najpopularniejsza destynacja zakupowa. Widać to szczególnie w ostatnim podsumowaniu obrotów. Te w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wzrosły tu o blisko 5,5 proc.

Miniony rok przyniósł także rekord. 930 zł - dokładnie tyle w 2019 r. wynosiły średnie obroty przypadające ma metr kwadratowy. Jest to najlepszy wynik w 10-letniej historii obiektu. Dla porównania, w 2010 roku, kiedy to otwierano Gemini Park wartość kwota ta oscylowała na średnim poziomie 522 zł.

- 2019 rok zamknęliśmy z bardzo dobrym wynikiem. Zanotowaliśmy nie tylko wzrost obrotów na poziomie niemal trzykrotnie wyższym niż indeks ogólnopolski, ale osiągnęliśmy także rekordowe średnie obroty z metra kwadratowego. Te w niektórych miesiącach przekroczyły poziom 1400 zł - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Jednocześnie, jak zauważa przedstawiciel galerii, notowane wyniki pokazują stabilny rozwój obiektu. - Obroty rosną dziś w każdym z segmentów oferty naszej galerii, a w szczególności w kluczowych tj. mody, usług i - co zaskakuje przy wolnych niedzielach - także w gastronomii. . To pokazuje nie tylko, jak mocną mamy pozycję na rynku, ale przede wszystkim jak silna jest nasza oferta. Jest to dobra prognoza na 2020 rok oraz na kolejne lata - dodaje.

Zdaniem Zbigniewa Nowaka, największy wpływ na to mają dwa czynniki. Po pierwsze, notowane obroty są zasługą konsekwentnie realizowanej strategii leasingowej, która wzmacnia tenant-mix oraz wspiera pozycjonowanie obiektu na lokalnym rynku, budując jego przewagę opartą na ofercie. Po drugie, jest to kompaktowa oferta, „skrojona” na miarę potrzeb klientów z Tarnowa i regionu.

- Gemini Park to obecnie największa galeria we wschodniej Małopolsce, bezkonkurencyjna pod względem szerokości oferty oraz dostępności do polskich i zagranicznych marek. Obiekt liczy sobie aż 130 sklepów, punktów usługowych i restauracji, a do tego stale rozwija swój tenant-mix, sięgając po brandy dotąd nieobecne na lokalnym rynku - mówi.

Robiąc zakupy w Gemini Park klient znajduje ofertę podzieloną aż na 10 segmentów, z czego największy jest segment mody. Ten zajmuje blisko 50 proc. W centrum swojej sklepy mają takie marki jak C&A, Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito, Medicine, Deichmann, CCC, Big Star, New Balance czy Stradivarius. Ponadto obiekt ma rozwinięte oferty m.in. zdrowia i urody, home, biżuterii, a także usług, multimediów i gastronomii.