Stały rozwój segmentu fashion jest dla Gemini Park Tarnów jednym z leasingowych priorytetów. Konkurencyjna oferta, oparta w dużej mierze na popularnych markach sieciowych, jest dziś fundamentem, na których tarnowska galeria buduje swoją przewagę na lokalnym i regionalnym rynku – mówi Joanna Zemczak , Head of Lease w Gemini Holding.

Debiut Unisono, który zaplanowano na koniec listopada tego roku, uatrakcyjni modowy tenant-mix. Tym bardziej, że jest to kolejna z rzędu unikalna marka, której oferta dostępna będzie wyłącznie w Gemini Park. Co więcej, jest to brand, który stale umacnia swoją sieć, lokując się w topowych galeriach w Polsce – dodaje.