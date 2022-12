Nowy operator spożywczy, lider segmentu off-price czy autoryzowany sprzedawca produktów Apple. W 2022 roku Gemini Park Tarnów pozyskał wielu istotnych dla rozwoju i pozycji galerii najemców.

Gemini Park Tarnów może zaliczyć mijający rok do niezwykle udanych leasingowo.

Obiekt, największy w portfolio Gemini Holding, zyskał aż 9-ciu nowych najemców.

Zajęli oni prawie 9 tys. m kw. powierzchni, umacniając kluczowe dla pozycjonowania obiektu segmenty oferty.

W 2022 roku Gemini Park Tarnów był jedną z najaktywniejszych leasingowo galerii handlowych w tej części kraju. Obiekt zawdzięcza to skutecznej strategii rozwoju oferty, ale także swojemu ogromnemu potencjałowi. Tarnowska galeria ma dziś nie tylko pozycję lidera we wschodniej Małopolsce, ale także za sprawą otwarć w 2022 r. oraz w 2021 r. wzmocniła swoją rynkową przewagę. To przyciąga i zachęca do inwestowania w najem, zwłaszcza duże krajowe i międzynarodowe sieci, które szukają atrakcyjnych biznesowo lokalizacji na swój lokalny debiut lub wprowadzenie nowego konceptu handlowego. Ostatni rok jest tego najlepszym przykładem. Widać to w liczbach. 100 proc. marek, które pojawiły się w 2022 r. w Gemini Park Tarnów, wybrało ten obiekt na swój launch w tej części Polski – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Rozwój oferty centrum opiera się obecnie w dużej mierze na jej unikalności, a także obecności topowych brandów i dużych sieci. To teraz największy atut Gemini Park, dzięki któremu obiekt jest nie tylko najlepiej skomercjalizowaną galerią w regionie, ale przede wszystkim destynacją zakupową nr 1 dla poszukujących bogatej oferty modowej i nie tylko – dodaje Joanna Zemczak.

Które marki zatem zainwestowały w lokale w Gemini Park? Wiosną ofertę centrum handlowego wzbogacił najnowocześniejszy w regionie hipermarket Carrefour. Sklep wyróżnia najszersza w mieście oferta spożywcza, a także dostęp do nowych technologii ułatwiających zakupy, w tym do Scan&Go. Carrefour to również marka, która wynajęła największą powierzchnię w 2022 r., lokując się na ponad 6 tys. mkw.

Wiosna przyniosła także otwarcie mającego ponad 2 tys. mkw. sklepu sieci off-price TK Maxx, który za sprawą swojego zróżnicowanego asortymentu wzbogacił aż 6 segmentów oferty tarnowskiej galerii. Kolejne miesiące to kolejne debiuty, w tym marek modowych: ESOTIQ (57 mkw.), PIT BULL WEST COAST (78mkw.), Maravilla Boutique (130 mkw.), Unisono (152 mkw.).

Za sprawą iSpot Apple Authorized Reseller, czyli salonu autoryzowanego sprzedawcy produktów marki Apple w Polsce, centrum rozszerzyło natomiast ofertę w segmencie elektroniki. Brand wynajął lokal mający 49 mkw. Zyskała także gastronomia; propozycję food courtu wzbogaciło menu podwójnego konceptu gastronomicznego Wrocławskiej Akademii Kulinarnej, czyli Sevi Kebab/Express Oriental. Nowy lokal powstał na powierzchni 84 mkw. Ofertę centrum dopełniła też Trafika.

W efekcie nowych otwarć i umów, Gemini Park jest dziś w 100 proc. skomercjalizowany. To ogromny sukces, jeśli weźmie się pod uwagę ostrożność, z jaką marki rozwijają swoje sieci. To plasuje nasz obiekt w wąskim gronie centrów handlowych, które mogą poszczycić się kompletem najemców. Wskazuje on jednocześnie na kilka najważniejszych powodów tak dużego zainteresowania galerią nie tylko w 2022 roku, ale też w ostatnich latach – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

– Najemców przyciągają zarówno wyniki, jakie notuje obiekt, jak również jego stabilność rynkowa, która budzi zaufanie. Kluczowy jest także szeroki i nienasycony rynek konsumencki, który pożąda nowości, w tym marek znanych z innych, dużych obiektów. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, jakie zapewniamy. Marki lokując się w Gemini Park, pojawiają się wśród najbardziej rozpoznawalnych, profootfallowych brandów, co zapewnia im efekt synergii, a w rezultacie udany launch i dalszy rozwój. Do tego zasięg galerii, do centrum ściągają dziś klienci nie tylko z Tarnowa, ale z całego regionu – dodaje Zbigniew Nowak.

