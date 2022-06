Gemini Park Tarnów współpracuje z artystami z regionu

Dzięki „curatorial strategy” centrum umożliwia widzowi kontakt ze sztuką, ale także staje się miejscem, które promuje twórców, często młodych, dopiero pracujących na swoją art-markę.

W Gemini Park Tarnów zrealizowano już 12 dużych inicjatyw artystycznych.

– Współpraca galerii handlowych ze światem sztuki ewoluuje. Przez wiele lat centra handlowe były najczęściej wyłącznie platformą, na której mogli prezentować się twórcy – mówi Joanna Rzepecka-Zienko, Marketing Associate w Gemini Park Tarnów.

– Galerie odważnie i kreatywnie wychodzą poza pewien schemat, widząc się w roli partnera i współorganizatora dużych wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie, a w wielu przypadkach także inspiratora nowych przedsięwzięć, łączących różne dziedziny sztuki, dotąd nieobecnych w tej przestrzeni – wyjaśnia.

Dzięki „curatorial strategy” centrum umożliwia widzowi kontakt ze sztuką, ale także staje się miejscem, które promuje twórców, często młodych, dopiero pracujących na swoją art-markę. Jednocześnie, obiekt do takiej współpracy podchodzi selektywnie, pokazując odbiorcom to, co dziś najciekawsze w nowej tarnowskiej sztuce.

„Curatorial strategy” jak dotąd pomogło w aż 12 dużych inicjatyw artystycznych, jakie zrealizował Gemini Park. Przykładem jest działająca okazjonalnie na parkingu pop-up „Galeria G10”. Przestrzeń ta prezentowała m.in. fotografie Marcina Bawca. Centrum handlowe nawiązało także ścisłą współpracę z młodymi artystami: uczniami i studentami, ale także absolwentami lokalnych szkół artystycznych, co zaowocowało serią wydarzeń promujących twórców, uprawiających różne formy - od animacji i fotografii, przez street art, renowację po design i projektowanie graficzne.

Gemini Park Tarnów od 12 lat jest otwarta na artystów. Fot. mat. pras.

Jednym z bardziej spektakularnych efektów takiej współpracy była realizacja muralu przy Gemini Park. Jego autorką jest Angelika Chruszcz, artystka wyłoniona w specjalnym konkursie na projekt oraz jego realizację na powierzchni blisko 70 m kw. Młodzi artyści zagościli także w „Galerii G10”, w której pokazywano ich prace multimedialne. Zaowocowało to włączeniem tego miejsca w 2021 roku w organizowaną w Tarnowie Noc Muzeów. Było to pierwsze wydarzenie w galerii handlowej w Polsce, które stało się częścią tego przedsięwzięcia.

Ale Gemini Park nie ogranicza się tylko do nowych nazwisk. W 2020 r. w centrum handlowym prezentowano m.in. wystawę „Sztuka Plakatu”, która zebrała prace najwybitniejszych polskich artystów i plakacistów, stworzone z myślą o promocji Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu filmowego, któremu od 2 lat partneruje Gemini Park Tarnów. Ekspozycję wypełniły dzieła m.in. Lecha Majewskiego, Wilhelma Sasnala, Daniela Horowitza, Piotra Młodożeńca i Edwarda Dwurnika.

Realizując „curatorial strategy” Gemini Park nieraz odchodziło także od tradycyjnej formy promocji twórcy i jego prac. Przykładem są zorganizowane w 2021 i 2022 roku warsztaty „C jak Customizacja”, do których galeria zaprosiła tarnowskiego artystę i customera Daniela Setlika. W ramach wydarzenia można było nauczyć się m.in. artystycznego malowania odzieży.

– W Tarnowie tkwi ogromny potencjał artystyczny, który poprzez nasze wydarzenia staramy się odkryć i zaprezentować szerszej publiczności. W ten sposób artyści zdobywają widownię, niejednokrotnie debiutują artystycznie, wyrabiają sobie markę i tworzą portfolio wystaw, a sztuka znajduje odbiorcę. Stawiamy się więc w roli swoistego pośrednika w komunikacji między twórcą a widzem, w tym zakresie wypełniając rolę zbliżoną do roli galerii sztuki – mówi Joanna Rzepecka-Zienko. Rolę, którą Gemini Park chce rozwijać. – „Curatorial strategy” na stałe wpisała się już w naszą aktywność, zwłaszcza w obszarze CSR. Ten kierunek pozwala nam nie tylko na organizację unikalnych i autorskich wydarzeń promujących sztuki wizualne, ale przede wszystkim buduje relacje z lokalną społecznością. Z uwagi na to, że większość prezentowanych u nas artystów to twórcy związani z Tarnowem, jesteśmy dziś jednym z najaktywniejszych promotorów młodej sztuki w regionie – podsumowuje.