Gemini Park Tarnów wzbogacił się o koncept z ekskluzywnymi ubraniami i dodatkami. W parku handlowym pojawiła się marka Maravilla Boutique.

Oferta modowa Gemini Park Tarnów znów zyskuje.

Tylko w ciągu ostatniego roku centrum pozyskało aż 6 najemców tego segmentu, wzmacniając tenant-mix przede wszystkim o popularne, ale i unikalne lokalnie brandy.

Swoje sklepy ulokowały tu m.in. TK Maxx, HalfPrice, Puma, kaes, Lee Cooper i ESOTIQ.

Teraz do grona najemców dołączył sklep Maravilla Boutique.

Dział leasingu Gemini Holding podpisał właśnie umowę najmu z Maravilla Boutique, polską marką specjalizującą się w ekskluzywnych kreacjach okazjonalnych i smart casualowych. Nowy najemca zajmie lokal mający prawie 130 mkw.

Maravilla Boutique idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju oferty modowej w Gemini Park Tarnów. To już kolejna unikalna marka fashion, którą dopełniamy tenant-mix, tworząc tym samym wyróżniającą się na lokalnym rynku centrów handlowych destynację zakupową. Jednocześnie także stawiamy na ciekawy, butikowy koncept, który równoważy stworzoną już ofertę, zdominowaną przez popularne polskie i zagraniczne marki sieciowe. Wychodzimy tym samym naprzeciw naszym klientom, którzy w asortymencie Gemini Park poszukują również takich sklepów – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Maravilla Boutique to brand obecny na polskim rynku od 30 lat, posiadający 7 sklepów w centrach handlowych, m.in. w Krakowie, Katowicach, Czeladzi, Bielsku-Białej i Gliwicach. W ofercie sklepu w Tarnowie będzie można znaleźć szeroką propozycję ubrań dla kobiet, w tym m.in. sukienki na różne okazje, spódnice, bluzki, płaszcze, garnitury i marynarki, jak również buty, torebki i akcesoria. Wszystko wysokiej jakości i uszyte w Polsce.

Polskie marki obecne w Gemini Park należą do grona najchętniej wybieranych przez klientów. Kupowanie rzeczy z metką „made in Poland”, będące wyrazem patriotyzmu ekonomicznego, to trend konsumencki, który coraz wyraźniej zaznacza się na rynku, dlatego w naszych działaniach leasingowych stawiamy także na reprezentację w tym obszarze. Maravilla Boutique, marka stworzona w Polsce i produkująca w kraju, jest tego najlepszym przykładem – dodaje Joanna Zemczak.

Otwartość Gemini Park procentuje. Galeria jest dziś jedyną we wschodniej Małopolsce, która pozycjonuje się jako centrum modowe. – Tarnowski obiekt przyciąga marki fashion. Wpływ na to ma zarówno silna pozycja w regionie, ale także ogromny potencjał leasingowy, wynikający chociażby z atrakcyjnego i chłonnego rynku konsumenckiego, który zapewnia udany debiut i szybkie dotarcie do klienta – mówi Head of Lease. - Nie bez znaczenia dla marek lokujących tu swoje sklepy jest niezwykle kompletny, profootfallowy tenant-mix, na który składa się 130 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Istotny jest także fakt, że obiekt jest w 100 proc. skomercjalizowany. To pokazuje najlepiej jak dużym zaufaniem marek z różnych segmentów cieszy się ta lokalizacja na małopolskim rynku centrów handlowych – dodaje.

Otwarcie Maravilla Boutique zaplanowano na początek grudnia 2022 r.





