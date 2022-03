Gemini Park Tychy odlicza dni do otwarcia Multikina

Do grona najemców centrum handlowego dołącza Multikino, marka należąca do Grupy Vue International.

Sieć wynajęła w tyskiej galerii łącznie 2,3 tys. m kw., zajmując tym samym blisko 1/3 powierzchni dobudowanej części centrum handlowego.

W nowej przestrzeni ulokowano 7 sal kinowych, mogących pomieścić od 49 do 104 widzów.

W sumie dla wielbicieli filmów przygotowano 541 miejsc, w tym 14 stworzonych specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach.Każde z miejsc w 7 salach wyposażono w najnowocześniejsze na polskim rynku, elektrycznie sterowane, komfortowe skórzane fotele SuperVIP, które umożliwiają oglądanie seansu w pozycji półleżącej. Widz sam ma także możliwość zdecydowania o ustawieniu siedzenia. Multikino w Gemini Park to pierwsze kino na Śląsku, w którym wszystkie fotele mają taką funkcję.

– Otwarcie Multikina to ważne wydarzenie dla Gemini Park Tychy, będące także kolejnym etapem rozwoju naszego obiektu. Dzięki debiutowi kina nie tylko wzbogacamy ofertę rozrywkową, ale także wprowadzamy do niej wyjątkową atrakcję, która ma szansę stać się jedną z najpopularniejszych w regionie destynacji dla wielbicieli kina – mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Laserowe projektory w Gemini Park Tychy od Multikina

Niezapomniane wrażenia zapewnić mają m.in. laserowe projektory nowej generacji Barco SP4K, gwarantujące obraz w 4K, w które wyposażono wszystkie sale kinowe. Do tej pory tylko dwa multipleksy w Polsce miały takie projektory na wszystkich salach. Multikino w Gemini Park Tychy będzie dopiero trzecim multipleksem w Polsce z tą technologią.

Ponadto w Tychach zastosowano także najnowsze technologie projekcji zapewniające pełną gamę barw i wyższą liczbę klatek na sekundę niż typowa (HFR) oraz pełną kompatybilność z technologią wysokiej dynamiki obrazu (HDR), informuje sieć.

Multikino umocni pozycję Gemini Park Tychy

– Kino, które niebawem u nas zadebiutuje ma szansę przyciągnąć nie tylko spragnionych wrażeń i nowości kinomaniaków z Tychów, ale także kilkunastu ościennych miejscowości, w tym m.in. Pszczyny, Mikołowa, Gostyni, Bierunia, Oświęcimia, Lędzin czy południa Katowic. Tym samym umacniając pozycje galerii nie tylko na lokalnym, ale i regionalnym rynku – mówi Tomasz Misztalewski.

– Otwarcie Multikina w Gemini Park to dla nas podwójny powód do radości. To pierwsze tak nowoczesne kino na Śląsku oraz pierwszy multipleks, który otwieramy od czasu pandemii. Multikino zapewni jakość na najwyższym poziomie, a widzowie na pewno poczują różnicę i będą do nas wracali. Wszystkie sale są wyposażone w rozkładane fotele SuperVIP, które chcemy sukcesywnie wprowadzać w kolejnych lokalizacjach. To nie udałoby się bez wsparcia Gemini Park – mówi Paweł Świst, prezes zarządu Multikino.

Otwarcie kina dla Gemini Park oznacza jeszcze jedno – dobiegają końca prace nad rozbudową obiektu. Dzięki trwającym od kwietnia 2020 roku pracom obiekt zyskał dodatkowe ok. 7 tys. m kw. Oprócz kina w przestrzeni tej już ulokowano sklepy Action oraz Bel-Pol. Zwiększyła się także powierzchnia strefy gastronomicznej. Tu niebawem mają także pojawić się nowe lokale.