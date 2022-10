W Gemini Park Tychy poszerza się oferta gastronomiczna. Już niebawem do grona najemców strefy food court dołączy Kebaya Kebab. Umowa z najemcą właśnie została podpisana.

Jeszcze więcej kuchni świata będzie można posmakować w Gemini Park Tychy.

W obiekcie już teraz coś dla siebie znajdą osoby lubiące dania kuchni polskiej, amerykańskiej i azjatyckiej. Nie brakuje też propozycji dla miłośników ciast, słodyczy, lodów czy „małej czarnej”.

Ta lista wkrótce poszerzy się o propozycje zainspirowane tureckimi restauracjami.

Naszym nowym najemcą został lokalny koncept gastronomiczny, który rozwija się w woj. śląskim. Pojawienie się go w naszym centrum to podwójna korzyść – dla restauratora i dla naszych klientów. Dla firmy to szansa na rozwój marki i okazja do ekspansji w regionie. Z kolei klienci galerii będą mogli wybierać z nowego, ciekawego menu, które wzbogaci ofertę food court’u – wyjaśnia Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Nowa propozycja wpisuje się w ulubione smaki Polaków. Dania kuchni tureckiej należą od lat do najchętniej wybieranych w kraju. Powód? Wbrew pozorom kebab to nie prosty fast food, ale dużo więcej - to bogata paleta smaków, w której znaleźć można wpływy kuchni z całego Bliskiego Wschodu. W przypadku Kebaya Kebab to także różnorodność i wysoka jakość mięs przyrządzonych w ciekawy sposób i zawiniętych w bułkę lub ciasto oraz podawanych z różnorodnymi sosami i dodatkami.

Klienci centrów handlowych szukają dziś na rynku kompleksowej oferty, dzięki której oprócz zrobienia zakupów, skorzystania z usług i rozrywki, mogą także zjeść coś pysznego, zrelaksować się i spędzić wolny czas. Rozwój oferty w segmencie gastronomicznym jest więc odpowiedzią na te potrzeby, zwłaszcza naszego rodzinnego klienta, który często wybiera nas właśnie ze względu na miks restauracji i kawiarni – mówi Joanna Zemczak.

Kebaya Kebab będzie 10 lokalem gastronomicznym w Gemini Park Tychy. W obiekcie można już znaleźć dwie popularne, amerykańskie sieci: KFC i McDonald’s oraz lokale Olimp, Thai Express i Polski Stół. Działają tutaj także kawiarnie: Lodomania oraz Cafe de Grano. Ofertę uzupełniają stoiska Crazy Bubble oraz Palm Smoothie Bar.

Rozwijając ten segment staramy się, aby był on możliwie jak najbardziej przyjazny całym rodzinom, ale także różnorodny, zarówno w oferowanych smakach, jak i konceptach. Dlatego obok dużych, międzynarodowych sieci, będących liderami rynku, można znaleźć także wschodzące, autorskie formaty, skupiające się na popularnych kuchniach świata, ale będące równie ciekawą destynacją kulinarną. Kebaya Kebab jest tego najlepszym przykładem – mówi Joanna Zemczak.

Nowy najemca, który planuje otwarcie na listopad, ulokuje się przy niedawno rozbudowanej, nowoczesnej strefie food court, która dziś jest w stanie pomieścić ponad 300 gości. Tuż obok tej przestrzeni znajduje się mające 2,3 tys. mkw. powierzchni i 8 sal Multikino, najnowocześniejsze na Śląsku.

