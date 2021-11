Gemini Park Tychy z akcją buy&get

Akcje buy&get pozwalają nie tylko na zwiększenie ruchu w obiekcie i pobudzenie sprzedaży, ale także w wielu przypadkach coraz efektywniej wspierają wizerunek galerii i wzmacniają lojalność klienta.

W trwającej 9 dni akcji w Gemini Park tychy rozdano ponad 2 tysiące upominków. Paragony, które zarejestrowano w ramach wydarzenia opiewały natomiast w sumie na blisko pół miliona złotych.

Należące do Gemini Holding centrum handlowe połączyło akcję buy&get z organizowaną tam wystawą, na której po raz pierwszy pokazano, nigdzie wcześniej nieprezentowany obraz Edwarda Dwurnika. Wykonana w 2018 roku praca była nie tylko jedną z ostatnich w dorobku wybitnego artysty, ale także jedyną, która przedstawia panoramę Tychów.



– Fakt, że dzieło rangi muzealnej pojawiło się w naszym centrum handlowym, a dokładnie w jednej ze sklepowych witryn, wykorzystaliśmy do stworzenia limitowanej edycji gadżetów z jego motywem – mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.



– Klienci mogli tym samym nie tylko obejrzeć oryginalny obraz, ale także zabrać jego część do domu – i to niemal dosłownie. Wystarczyło, że w dniach od 14 do 23 października zrobili u nas zakupy, a w zamian mieli możliwość odebrania upominku, który przedstawiał fragment dzieła Dwurnika – tłumaczy.



W sumie centrum handlowe zleciło wykonanie aż 9 różnych gadżetów. Robiąc zakupy za 100 złotych można było wymienić paragony na torbę zakupową, komin lub piórnik. Z kolei klienci, którzy wydali min. 300 zł mieli możliwość wymiany paragonów kubek, notes lub worek na plecy. Wydanie minimum 500 złotych upoważniało z kolei do sięgnięcia po parasol lub butelkę wielokrotnego użytku.



– Akcja była unikalna pod wieloma względami. Przede wszystkim po raz pierwszy w centrum handlowym wykorzystano prawdziwe dzieło sztuki do stworzenia upominków w akcji buy&get. Smaczku dodawał fakt, że praca przedstawiała Tychy. Pozwoliło nam to na wykreowanie unikalnej gratyfikacji za zakupy dla mieszkańców Śląska, której nikt inny nie miał i – co ważne – takiej, która jest tożsama z naszym wizerunkiem – miejsca, które często organizuje wydarzenia kulturalne – mówi Aleksandra Zawodzińska.



– Po drugie, stworzone gadżety były limitowane. Nie zależało nam na tym, aby były ich dziesiątki tysięcy. Dzięki temu klient miał poczucie, że zdobywa coś wyjątkowego, rzecz, której nie kupi się w żadnym sklepie. To znacząco wpłynęło na zainteresowanie akcją, a także na jej wyniki. Projekt wyróżniał także próg wejścia – kontynuuje.



– Ten celowo zdywersyfikowaliśmy i obniżyliśmy do 100 zł. Zależało nam bowiem na tym, aby jak najmniej klientów poczuło się wykluczone z akcji. Co więcej, klient miał możliwość wielokrotnego uczestnictwa w akcji, a tym samym zdobywania także pozostałych gadżetów w zależności od poczynionych wydatków. To pozwoliło wielu uczestnikom wydarzenia na stworzenie mini kolekcji upominków – tłumaczy.







– W dobie pandemii takie akcje są szczególnie ważne. Klienci chcą poczuć się nagrodzeni za swoje wybory miejsca zakupów. Co więcej, chcą być angażowani w wydarzenia. Akcje buy&get im to zapewniają, zwłaszcza, jeśli ich formuła jest atrakcyjna, daleka od wytartego standardu i niesie za sobą coś więcej niż tylko wręczanie upominku – mówi.



To „coś” więcej miała akcja Gemini Park Tychy. – Nie była to zwykła akcja buy&get. Dzięki temu wydarzeniu klienci mieli możliwość poznania jednego z największych polskich artystów. Pod tym względem akcja promowała kulturę. Promowała także Tychy. Stworzyliśmy bowiem gadżety, które w artystyczny i unikalny sposób pokazywały nasze miasto – dodaje.