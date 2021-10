Gemini Park Tychy z siedmioma nowymi markami. Wśród nich New Balance

Do grona najemców Gemini Park Tychy dołączy New Balance, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie amerykańskich brandów.

Nowy najemca zajmie lokal mający 132 mkw.

Otwarcie sklepu zaplanowano na przełom listopada i grudnia.

– Silna pozycja Gemini Park na Śląsku, a także atrakcyjne warunki najmu sprawiają, że centrum handlowe znajduje się dziś na orbicie zainteresowań największych graczy na rynku. Nowi najemcy poszerzają ofertę istniejącego już obiektu, jak również wypełniają tenant-mix powstającej właśnie, nowej części Gemini Park – mówi Joanna Zemczak, Senior Leasing Manager w Gemini Holding.



– Tylko w ostatnich czterech miesiącach zawarliśmy aż 7 nowych umów najmu. W efekcie, w ofercie Gemini Park już pojawiły się sklepy m.in. HalfPrice, Action i Media Expert. Nowa część zyskała natomiast anchora w postaci Multikina. Jesień przynosi kontynuację tej dobrej passy, czego najlepszym przykładem jest umowa z New Balance. Najemca ten wzbogaci ofertę galerii aż w 2 segmentach: mody i sportu - dodaje.



New Balance to amerykańska marka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych. To jednocześnie też największy na świecie producent obuwia, a także odzieży sportowej i lifestylowej dla całej rodziny. W asortymencie sklepu, który pojawi się w Gemini Park, klienci znajdą zarówno obuwie, ubrania, jak i akcesoria.



– New Balance to marka doskonale znana na polskim rynku, jedna z chętniej wybieranych w swoim segmencie. Dlatego jesteśmy pewni, że również na naszym lokalnym rynku odniesie sukces, stając się jedną z ulubionych destynacji zakupowych dla osób ceniących sobie streetwear. Tym bardziej, że jest to pierwszy sklep tego brandu w Tychach – mówi Joanna Zemczak.



New Balance będzie 37 marką modową, którą klienci znajdą w Gemini Park Tychy. Już dziś swoje sklepy mają tutaj m.in. H&M, TK Maxxx, New Yorker, Reserved, House, Cropp, Lee/Wrangler/Levi’s, Mohito, Medicine, Sinsay, CCC czy Deichmann. Nowa marka wzmocni także ofertę sportową, którą tworzą dziś 4 marki, w tym m.in. 4F oraz multibrandy Martes Sport i 50 Style.



– Lokalnie dysponujemy dziś jednym z najszerszych tenant-mix’ów, który oparty jest na znanych polskich i międzynarodowych markach sieciowych. To sprawia, że chętnie robią u nas zakupy całe rodziny nie tylko z Tychów, ale i kilkunastu okolicznych miejscowości. Nowe otwarcia, w tym planowany debiut New Balance, umacniają naszą pozycję, jako destynacji zakupowej nr 1 w tej części Śląska – podsumowuje Joanna Zemczak.