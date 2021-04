Generacja Z na zakupach. Chcą kupować offline

Generacja Z najbardziej ze wszystkich przebadanych pokoleń zatęskniła za bezpośrednimi kontaktami dostępnymi bez ograniczeń, 46 procz nich uważa, że nauka i praca zdalna źle wpływają na ich samopoczucie i produktywność.

Połowa przedstawicieli generacji Z przynajmniej raz dziennie korzysta z mediów społecznościowych. Dla 57 proc. ankietowanych to źródło informacji o promocjach. 67 proc. generacji Z i milenialsów uważa, że w Internecie i mediach społecznościowych mogą również znaleźć ekspertów z interesujących ich dziedzin oraz zdobyć wiedzę.

44 proc. generacji Z planuje ograniczyć korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych, ponieważ poświęca im za dużo czasu.

2/3 generacji Z traktuje wyjście do galerii handlowej jako formę spędzenia czasu w innym miejscu (67 proc.) lub możliwość wspólnego wyjścia z rodziną i znajomymi (66 proc.).

Ten dualizm zachowań i ścieranie się świata cyfrowego z analogowym może wyraźnie wpłynąć na sposób funkcjonowania młodego pokolenia. Firmy powinny przygotować się na świat po pandemii i współistnienie obu przestrzeni – cyfrowej i fizycznej, które obejmują znacznie większą liczbę punktów styku z konsumentem niż obecnie.

Zetki online

Najmłodsze pokolenie konsumentów najchętniej sięga po cyfrową rozrywkę. Połowa przedstawicieli generacji Z przynajmniej raz dziennie korzysta z mediów społecznościowych. Co trzeci z nich przynajmniej raz na dobę korzysta z platform streamingowych do oglądania filmów lub słuchania muzyki. To blisko dwukrotnie więcej osób niż w grupie milenialsów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badania wynika, że media społecznościowe są dla generacji Z coraz istotniejsze podczas zakupów. Dla 57 proc. ankietowanych z młodego pokolenia to źródło informacji o promocjach (aż 15 p.p. więcej niż w 2019 r.). Ponadto 67 proc. generacji Z i milenialsów uważa, że w Internecie i mediach społecznościowych mogą znaleźć ekspertów z interesujących ich dziedzin oraz zdobyć wiedzę. Oznacza to, że rośnie rola edukacyjna mediów społecznościowych, co powinno być istotną wskazówką dla firm, że warto komunikować nie tylko informacje o produktach, ale również treści edukacyjne czy społeczne.